暴风成长！JAMJAM-建厚-本特利，都已经8岁读国小一年级了

姨母们「云」养的宝宝们一眨眼都到了入学的年纪。

明星育儿节目《超人回来了》一直都是KBS的招牌综艺之一，天使般的宝宝们不知道治愈了多少观众，最近这三位2017年出生，已经离开节目多时的孩子们再次引发了关注，因为他们已经8岁（韩国年龄），迈入（或即将迈入）国小一年级了。

文熙俊和昭燏的小儿子亮相《超人回来了》，而两人的大女儿熙律也是早前的嘉宾，因为弟弟的登场，她重回观众视线。 熙律在节目中表示：「我是文熙律，胎名叫JAMJAM，已经8岁了，满7周岁了。 」许久不见的JAMJAM已经从幼儿变成了小小淑女，一双大眼睛依旧水汪汪，完全是等比例长大。 熙律2017年5月12日出生，已满6周岁，因此不少观众推测她今年已经开始读国小。





《超人回来了》中还有混血宝宝朴建厚和本特利都是2017年出生。 建厚2017年8月21日出生，已经是国小一年级学生了，爸爸朴柱昊的IG上经常分享儿子的照片，小时候肉乎乎的建厚逐渐褪去了婴儿肥，长成了帅气的小少年。



姨母们看著长大的本特利生於2017年11月8日，是三人中年龄最小的，目前就读於首尔某外国人学校，虽然已经离开了节目，但爸爸妈妈仍在精心经营著他的IG和YouTube频道。 婴幼儿时期的本特利彷佛一个软糯的团子，毛发稀疏如同蒲公英一般，明明是混血，却不愿意说英文。 现在的他像哥哥威廉一样留著飘逸的中长发，爱好冰球，已经能说一口流利的英文了。



得知孩子们近况的网友们纷纷表示：「感觉他们昨天才出生，现在竟然都是国小生了」、「从宝宝变成了儿童」、「时间过太快了」、「从牙牙学语到国小生，居然已经上学了」等。

小朋友们都有在好好长大，姨母们非常欣慰。

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