【剧透】《非常律师禹英禑》EP.13郑明锡带队出差济州岛，禹英禑见李浚浩姐姐遇风波

《非常律师禹英禑》虐恋要开始了吗？

《非常律师禹英禑》第13集中禹英禑（朴恩斌 饰）和汪洋律所的同事们一起前往济州岛，并见到了李浚浩（姜泰伍 饰）的家人。 「鲸鱼」CP的爱情获得了家人的认可吗？



禹英禑向郑明锡（姜其永 饰）提出出差申请，因为汪洋律所接到了新委托，前往济州岛汉白山途中，行人们需要向路过的黄地寺缴纳文化遗产参观费3000块（韩币，下同），行人们对此项收费有异议。 之后郑明锡就带著禹英禑、崔秀妍（河允景 饰）、权敏宇（朱锺赫 饰）和李浚浩一同前往济州岛。



一行人率先前往3008号国道，发现黄地寺在不少地方都设立了售票处，路人们不管去不去黄地寺，都得缴纳3000块，这钱就如同「买路财」。 第一次开庭时，法官听取了禹英禑的言论，认为黄地寺确实是违规收费。 但黄地寺却表示3008号国道有一大段都贯穿了黄地寺的所有地，根据「文化财产保护法」规定，黄地寺收费完全合理。 事后，黄地寺的住持又邀请郑明锡等人参观寺院，当天僧人们正好在诵读《地藏经》做法事，原来3008号国道是车祸多发地，住持解释说：「眼见不一定为实，不要被眼前所见而迷惑，要看到事物的本质。 」



等到了第二次开庭日，郑明锡突然晕厥吓坏了所有人，经常熬夜、饮食不规律的他健康出现问题，而济州岛出差也让郑明锡似乎产生了某些变化。 原来郑明锡早在8年前就结婚了，但婚后忙於工作忽略了家庭，导致婚姻破裂，他和前妻的蜜月旅行地就是济州岛，故地重游，曾经的记忆纷纷涌入脑中。 而崔秀妍和权敏宇之间似乎也有一股不寻常的气流在穿梭......



本次济州岛之行中最兴奋的人就是禹英禑了，不仅能看到鲸鱼，这也是禹英禑第一次和李浚浩的家人见面。 然而李浚浩的姐姐并没有像弟弟那样喜欢禹英禑，在英禑离席时对弟弟说：「你应该找一个让你幸福的人，而不是需要你照顾的人。 」这句话正好被准备回到座位上的英禑听到。 「鲸鱼CP」的爱情路遇到了阻碍，接下来又将如何发展，敬请期待接下来的剧情吧。



此外，《非常律师禹英禑》第13集全国收视率为13.5%，比上一集稍下滑。

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