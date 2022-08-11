团结大会变「辛酸大会」！《我家的熊孩子》比谁更像熊孩子，「没能娶老婆」「妈妈嫌我丢脸」都拿来说嘴XD

笑疯～XDD

《我家的熊子》7日播出的EP.304延续8+1届熊孩子团结大会的内容，此次团结大会没有选MVP，倒是「比谁更像熊孩子*」夺取黄金钥匙。（*节目原译是「丑孩子」，「熊孩子」源於中国北方用语，指调皮的孩子。）

*8+1届熊孩子团结大会前情提要：《熊孩子》团结大会就是意想不到的场场大战，弱者都有机会出头！「金肌肉」金钟国其实也不难对付XD‎／8+1届《熊孩子》团结大会臭脚、黑洞满天飞～希澈超恼人挑衅奏效，金钟国再失利

众人玩起Bingo，每个人写下12个成为熊孩子的理由，最先连成两条线就赢了。百百种理由都被写了下来，观众听了很辛酸但他们却玩得很开心，各种理由如下：

「妈妈到现在还担心我」、「没有女朋友」、「没能娶老婆」、「没有子女」、「喝很多酒」、「男性荷尔蒙低落」、「游戏中毒」、「运动中毒」、「还在吃妈妈做的饭」、「没有明亮朗的未来」、「没什么工作」、「痛风」……（快看他们玩得多开心，笑越开妈妈们就越气XD）



最终由会长aka后屋老人、最年长熊孩子的年龄不详卓在勋拿下第一名夺得金钥匙！



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