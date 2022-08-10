[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》金旻载＋金香起＋桂树医馆成完美侦探团队！金旻载无法施针改缝纫治病！（EP3）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》团队合作终於成形！首席针医金旻载即使无法施针，却能发挥超强观察力，金香起从小协助父亲办案，善於尸体所留下的讯息，桂树医馆中的金相庆的圆滑处事与小男孩张军超强记忆力，组成超完美团队！左相势力仍在，更已派人前来追捕刘世丰！

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《朝鲜精神科医师刘世丰》平静的小村里，山上出现了会杀人的九尾狐，尸体切口奇特还取走肝脏，引发民众恐慌。某夜里又有两位男子死於山中，是地方官厅的府尹崔允及其弟子，现场同时出现的竟是一位弱女子莲熙，被当作现行犯逮捕。她惊恐的怀疑自己可能杀了人，但却对於犯案过程完全没有印象，原来她是一位梦游症的患者。



一点都不畏惧并细腻观察尸体的恩雨（金香起饰）相当怀疑此案的真凶另有其人，於是与刘世丰（金旻载饰）及季知韩（金相庆饰）一边诊疗莲熙一边从她模糊的印象中循线调查，怀疑真凶熟知莲熙梦游的症状，并趁她梦游时嫁祸给她。莲熙提到有人爬上树射下了流星，还提到凶嫌手上有梅花图样，而恩宇发现尸体中果然含有箭的碎片，有人爬上树从高处用箭射杀了死者，而非原本认为的刀伤致死。



刘世丰回到医馆请张军找出莲熙求诊当日一起看病的患者，很可能听见了莲熙的梦游症而加以利用，最可能的人竟是恩雨已故夫君的弟弟。恩雨假意回到婆家，冒著生命危险只为了收集更多证据，最终也证实了大家的推论完全正确，夫君的弟弟想猎捕珍贵的貂献给左相，偷偷更换了贡品，因事迹败露，於是杀了上书此事件给朝廷的崔允。



罪证确凿而恩雨夫君的弟弟也被捕，恶婆婆更是气急败坏，恩雨也趁著正值亡夫祭祀之时，决定与此夫家断绝往来，活出自己的第二人生。刘世丰也找出了莲熙患上梦游症的原因，还贴心缝制了布娃娃让她思念母亲，恩宇说世丰无法施针却也用针线疗愈了患者。期待桂树医馆的完美团队再出击。



左相势力仍在，在宫中也正在寻找与刘世丰相关案件有关的宫女，世子发现一位宫女与父亲症状相似，长满脓疱吐血身亡，於是开始进行秘密调查。左相派到此地的座首大人，约谈刘世丰想网罗他成为自己的势力……



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