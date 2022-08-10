《非常律师禹英禑》小鲸鱼跟浚浩家人初次见面！济州岛出差秒变度假超兴奋

《非常律师禹英禑》今晚即将播出第13集，现实世界里浚浩和郑律师没能跟英禑一起去巴厘岛，好在剧中一起去了济州岛啊XD

ENA《非常律师禹英禑》第13集里，英禑受邀和浚浩的家人第一次见面，进门时紧张地跟在浚浩身后，就餐时带著略带尴尬的微笑竖起大拇指，在尚不熟悉的姐姐和姐夫面前努力表现。 上周公开的预告里，英禑不小心听到浚浩家人对他说：「你应该带来能让你幸福的女人，而不是需要你照顾的女人。」究竟这次见面发生什么事呢？





这集要处理的案与不当徵收文化财产参观费有关，律师们为此前往济州岛出差，董格拉米和居酒屋老板金旻植也一并前来。 但郑律师似乎不是去出差而是去放松，穿了花花绿绿的大衬衫、带上明亮橙色的帽子跟墨镜，一整个进入休假模式; 董格拉米和金旻植也是一副精心打扮准备出游的模样。完全商业装扮的崔秀妍和权敏宇看到这样的三人，露出惊讶表情XD



提前释出的先公开片段里，律所租了普普通通的面包车，金旻植则是租到度假感满分的敞篷车。 郑律师一眼就看中敞篷车，确认行程后立即撇下同僚们、快乐地跳进金旻植的车，一路上欢声笑语，跟律师们的严肃气氛形成鲜明对比XD



之前剧组去巴厘岛进行补偿休假时，姜泰伍和姜其永分别因为兵役和确诊未能出国，只有「春日暖阳崔秀妍」河允景和「权谋诡计权敏宇」朱钟赫与朴恩斌同行，好在剧中还能看到大家一起出游的画面啊~



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