《隧道》＋《Voice 4》导演新剧！《Blind》玉泽演、河锡辰、郑恩地剧照公开，期待三人演技大变身！

tvN新剧《Blind》由玉泽演、河锡辰、郑恩地主演，讲述因怀有冤屈的受害者们，与对於不实的真相睁一只眼闭一只眼的加害者们的故事，并以刑警、法官、法学院学生以及陪审员作为故事中心。

玉泽演饰演警察署重案4组刑警「柳成俊」，他在黑暗中也展现出强烈的眼神，展现警察署内检举率第一刑警的威严。绝对不会放过犯人一样，向周围竖起大拇指的他的样子让人感受到与众不同的魅力，让人更加好奇玉泽演所表现的「热血刑警」柳成俊。



河锡辰投入到冷静的法官「柳成勋」的角色中，散发出冰冷的姿态。 从一丝不苟的法服和干净利落的梳著头发中，可以看出不容许一丝失误的完美主义者倾向，拥有温柔魅力的河锡镇将如何演绎冷静的法官柳成勋，令人好奇！



而郑恩地将饰演把人放在首位的社会工作者「赵恩琪」一角，展现外柔内刚的角色。在卷入死亡审判的冲击性现实面前，赵恩琪也尽最大努力做好自己的事情，以大胆的态度展现内心的坚强，她将以只有郑恩地才能表现的演技，增加角色的深度。



制作组更表示：「三位演员的默契度超出了想象，大家应该会看到至今爲止没有看到过的三位演员的样子，请大家期待演员们的演技大变身！」

另外，《Blind》由《隧道》、《Cross》、《Voice 4》申勇辉导演执导，《Andante》权基庆编剧执笔，预计在9月16日播出。

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