[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》金旻載＋金香起＋桂樹醫館成完美偵探團隊！金旻載無法施針改縫紉治病！（EP3）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》團隊合作終於成形！首席針醫金旻載即使無法施針，卻能發揮超強觀察力，金香起從小協助父親辦案，善於屍體所留下的訊息，桂樹醫館中的金相慶的圓滑處事與小男孩張軍超強記憶力，組成超完美團隊！左相勢力仍在，更已派人前來追捕劉世豐！

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《朝鮮精神科醫師劉世豐》平靜的小村裡，山上出現了會殺人的九尾狐，屍體切口奇特還取走肝臟，引發民眾恐慌。某夜裡又有兩位男子死於山中，是地方官廳的府尹崔允及其弟子，現場同時出現的竟是一位弱女子蓮熙，被當作現行犯逮捕。她驚恐的懷疑自己可能殺了人，但卻對於犯案過程完全沒有印象，原來她是一位夢遊症的患者。



一點都不畏懼並細膩觀察屍體的恩雨（金香起飾）相當懷疑此案的真兇另有其人，於是與劉世豐（金旻載飾）及季知韓（金相慶飾）一邊診療蓮熙一邊從她模糊的印象中循線調查，懷疑真兇熟知蓮熙夢遊的症狀，並趁她夢遊時嫁禍給她。蓮熙提到有人爬上樹射下了流星，還提到兇嫌手上有梅花圖樣，而恩宇發現屍體中果然含有箭的碎片，有人爬上樹從高處用箭射殺了死者，而非原本認為的刀傷致死。



劉世豐回到醫館請張軍找出蓮熙求診當日一起看病的患者，很可能聽見了蓮熙的夢遊症而加以利用，最可能的人竟是恩雨已故夫君的弟弟。恩雨假意回到婆家，冒著生命危險只為了收集更多證據，最終也證實了大家的推論完全正確，夫君的弟弟想獵捕珍貴的貂獻給左相，偷偷更換了貢品，因事跡敗露，於是殺了上書此事件給朝廷的崔允。



罪證確鑿而恩雨夫君的弟弟也被捕，惡婆婆更是氣急敗壞，恩雨也趁著正值亡夫祭祀之時，決定與此夫家斷絕往來，活出自己的第二人生。劉世豐也找出了蓮熙患上夢遊症的原因，還貼心縫製了布娃娃讓她思念母親，恩宇說世豐無法施針卻也用針線療癒了患者。期待桂樹醫館的完美團隊再出擊。



左相勢力仍在，在宮中也正在尋找與劉世豐相關案件有關的宮女，世子發現一位宮女與父親症狀相似，長滿膿皰吐血身亡，於是開始進行秘密調查。左相派到此地的座首大人，約談劉世豐想網羅他成為自己的勢力……



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