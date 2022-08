演员情侣朴成勋&柳贤庆6年情断，双方IG曾以毛孩取名「Box的爸妈」当Lovestagram

竟然分手了TT

韩国演艺圈演员情侣,曾演主演《出师表》的朴成勋,以及演出《20世纪少年少女》柳贤庆,5日由双方经纪公司共同宣布分手。



朴成勋与柳贤庆2017年3月公开恋情,对外说明是从2016年合作话剧《Almost, Maine》时,发展成了恋人。两人爱的说大方不算大方,说低调也不算低调,虽然没有公开合照,但双方IG ID的取名很显然就是「Lovestagram」,彼此的IG也常常出现同一只狗狗。



其实,狗狗的名字就是「Box」,朴成勋的ID「boxabum」意指「Box爸爸」,柳贤庆的ID「boxumum」指的是「Box妈妈」。两人的Lovestagram ID意义曝光后,曾一度引起关注,被认为可爱又甜蜜。



他们也被网友发现他们手腕上有情侣刺青,朴成勋刺「锁」,柳贤庆刺「钥匙」。2020年7月,朴成勋还曾以Box的名义,送咖啡车应援正在拍摄电影《孩子别哭》的柳贤庆。



thinking about park sung hoon and his girlfriend, ryu hyun kyung



- have been dating for 3 years



sung hoon already found his own goo se ra pic.twitter.com/DSPB7jXLgh