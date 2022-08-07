演员情侣朴成勋&柳贤庆6年情断，双方IG曾以毛孩取名「Box的爸妈」当Lovestagram

竟然分手了TT

韩国演艺圈演员情侣，曾演主演《出师表》的朴成勋，以及演出《20世纪少年少女》柳贤庆，5日由双方经纪公司共同宣布分手。



朴成勋与柳贤庆2017年3月公开恋情，对外说明是从2016年合作话剧《Almost, Maine》时，发展成了恋人。两人爱的说大方不算大方，说低调也不算低调，虽然没有公开合照，但双方IG ID的取名很显然就是「Lovestagram」，彼此的IG也常常出现同一只狗狗。



其实，狗狗的名字就是「Box」，朴成勋的ID「boxabum」意指「Box爸爸」，柳贤庆的ID「boxumum」指的是「Box妈妈」。两人的Lovestagram ID意义曝光后，曾一度引起关注，被认为可爱又甜蜜。



他们也被网友发现他们手腕上有情侣刺青，朴成勋刺「锁」，柳贤庆刺「钥匙」。2020年7月，朴成勋还曾以Box的名义，送咖啡车应援正在拍摄电影《孩子别哭》的柳贤庆。



thinking about park sung hoon and his girlfriend, ryu hyun kyung



- they have matching instagram usernames boxabum-boxumum

- have matching tattoos on their wrist. sung hoon has a lock & hyun kyung has key

- have been dating for 3 years



sung hoon already found his own goo se ra pic.twitter.com/DSPB7jXLgh — kdrama tweets (@iconickdramas) August 22, 2020

近期就有粉丝发现柳贤庆率先改掉了ID变成「ryu1mu2」，想不到其经纪公司H&娱乐与朴成勋经纪公司BH娱乐很快就宣告两人已分手、决定保持友好的同事关系。得知消息，有网友表达可惜：「两人很搭，原来分手了啊」，也有网友祝福彼此能遇见更适合的人。

顺带一提，朴成勋上半年忙著拍摄Netflix原创剧《The Glory》与金银淑编剧、宋慧乔、林智妍与李到晛合作，播出时间未定，柳贤庆今年6月才签入新公司H&娱乐，正在忙於SBS新剧《Trolley》，与金贤珠、朴喜洵合作。

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