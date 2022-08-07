「海军陆战队」P.O首次休假的近况：整个人暴瘦一圈、穿著军装去见「13年挚友」宋旻浩！

P.O（表志勋）在今年3月28日正式入伍，结束军事基础训练之后，他被分派京畿道华城的海军陆战队司令部，并进入军乐队服兵役。

6日，他的官方 IG（工作人员经营）更新照片并写下：「第一次休假一出来就发来照片的军人志勋尼，我们志勋尼真的很了不起是吧～？」



而 P.O 首次休假的第一站是...好友宋旻浩的画室，大家帮 P.O 准备了蛋糕、零食和啤酒等，宋旻浩也在限时动态发文：「我死党的第一次休假。」



与入伍前相比， P.O 真的瘦了不少，这也让网友们纷纷留言：「晕 怎么瘦了」、「爲什么瘦了这么多」、「我们志勋变得太瘦了，不要生病，健康第一」、「什么呀！像青春电视剧主人公…哇…」、「是第一次休假吗？大发！志勋太帅了」、「终於第一次休假ㅠㅠㅠㅠ多吃好吃的再走～太想念你了」、「之后也不要受伤，加油」等等。



而 P.O 在2011年作爲男团 Block B 的成员出道，不仅组合活动，还通过小分队 Block B B Busters 活动。除了歌手外，也出演《男朋友》、《德鲁纳酒店》和《Mouse》等电视剧，并加入《惊人的星期六》、《新西游记》等综艺，进行全方位的活动，去年10月还与李政宰、郑雨盛所属的 Artist Company 签订专属合约。



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