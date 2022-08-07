演員情侶朴成勳&柳賢慶6年情斷，雙方IG曾以毛孩取名「Box的爸媽」當Lovestagram

竟然分手了TT

韓國演藝圈演員情侶，曾演主演《出師表》的朴成勳，以及演出《20世紀少年少女》柳賢慶，5日由雙方經紀公司共同宣布分手。



朴成勳與柳賢慶2017年3月公開戀情，對外說明是從2016年合作話劇《Almost, Maine》時，發展成了戀人。兩人愛的說大方不算大方，說低調也不算低調，雖然沒有公開合照，但雙方IG ID的取名很顯然就是「Lovestagram」，彼此的IG也常常出現同一隻狗狗。



其實，狗狗的名字就是「Box」，朴成勳的ID「boxabum」意指「Box爸爸」，柳賢慶的ID「boxumum」指的是「Box媽媽」。兩人的Lovestagram ID意義曝光後，曾一度引起關注，被認為可愛又甜蜜。



他們也被網友發現他們手腕上有情侶刺青，朴成勳刺「鎖」，柳賢慶刺「鑰匙」。2020年7月，朴成勳還曾以Box的名義，送咖啡車應援正在拍攝電影《孩子別哭》的柳賢慶。



thinking about park sung hoon and his girlfriend, ryu hyun kyung



- they have matching instagram usernames boxabum-boxumum

- have matching tattoos on their wrist. sung hoon has a lock & hyun kyung has key

- have been dating for 3 years



sung hoon already found his own goo se ra pic.twitter.com/DSPB7jXLgh — kdrama tweets (@iconickdramas) August 22, 2020

近期就有粉絲發現柳賢慶率先改掉了ID變成「ryu1mu2」，想不到其經紀公司H&娛樂與朴成勳經紀公司BH娛樂很快就宣告兩人已分手、決定保持友好的同事關係。得知消息，有網友表達可惜：「兩人很搭，原來分手了啊」，也有網友祝福彼此能遇見更適合的人。

順帶一提，朴成勳上半年忙著拍攝Netflix原創劇《The Glory》與金銀淑編劇、宋慧喬、林智妍與李到晛合作，播出時間未定，柳賢慶今年6月才簽入新公司H&娛樂，正在忙於SBS新劇《Trolley》，與金賢珠、朴喜洵合作。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞