一切都是「有计画」的太妍！秀英「恍然大悟」：「所以才和惠利这么亲近，原来是为了《惊六》的MC之位」

这个结论也太好笑了吧！XD



今年迎来出道15周年的少女时代，近期展开多样活动，还出演了由罗PD领军的《出差十五夜》，带来许多笑声。罗PD害羞地念出「贺词」，并问问成员们的近况。



孝渊想要成为世界性的DJ、秀英和润娥趁机宣传自己主演的电视剧――《说出你的愿望》和《黑话律师》。轮到太妍的时候，她表示自己是非常有计画性的，以「奈米」为单位安排一整天的行程。罗PD提问：「今天结束后打算做什么？」太妍回答：「打算去抱抱狗狗…」引发爆笑。

罗PD表示，看到太妍出现在《惊人的星期六》吓一跳。因为制作综艺节目的人有一些既定印象，所以有些人，甚至连邀约电话都不会打。太妍坦言，那是她第一次主动争取的，自己想要参加的，因为她一直很喜欢这个节目。



很好，秀英抓住了！她向太妍提问：「那就是在等惠利让位罗？为了马上可以进去占位？」堵的太妍哑口无言XD成员们也才恍然大悟：「一切都是有计画的啊～」慌了阵脚的太妍赶紧站起来否认：「不是这样的！」

太妍解释，起初她对综艺节目也有些偏见和阴影，更何况有段时间的综艺非常累人，做著「舞蹈申告式」入场、全员假嗨等。少女时代一一念出那些节目的名字，但为了保护当事人，节目都以消音处理。Tiffany也细数那些在节目上做过的事情，真的很辛苦啊～

下星期的《出差十五夜》嘉宾一样是少女时代，太期待欧腻们还会带来什么样的爆笑发言及幕后故事了！

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