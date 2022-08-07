正著读反著读都是禹英禑！原来《非常律师禹英禑》中自我介绍的英文被翻译成这样，唯独保留了「驿三站」

《非常律师禹英禑》中禹英禑最经典的自我介绍就是：不管是正著读，还是倒著读，都叫「Woo Yeong Woo」（禹英禑）。

每次禹英禑介绍自己的名字之前，都会念上一大串词汇，什么「大雁」、「番茄」、「印度人」、「流星」、「驿三站」，每个词的韩语发言都和「Woo Yeong Woo」一样，反过来倒过去都是一模一样的读音。 因这部剧不仅在ENA台播出，还同时在NETFLIX上向全球剧迷公开，因此就有了包括英文在内的31种字幕。 作为禹英禑人设的一大特点，翻译人员们到底是如何翻译这些「回文」的呢？



우영우식 자기소개 pic.twitter.com/yyNh4ljJc5 — 이상한 변호사 우영우 클립 (@extra_ordinaryw) July 25, 2022

翻译的三境界要求做到「信雅达」，信：忠实（於原文）、 雅：（文字）典雅、 达：通顺（表达原意）。 为了达到这个效果，从《非常律师禹英禑》题目开始就并非是韩文直译（韩文直译为：奇怪的律师禹英禑），将「奇怪」的 「weird」、 「strange」改成了「extraordinary」，有非凡的、卓越的、 意想不到的意思，非常贴切，毕竟「星星女孩」成长为律师本身就是一件常人做不到的难事。

「大雁」、「番茄」、「印度人」、「流星」则被翻译成了 「Racecar」、 「Deed」 、「Rotator」、「Noon」、「 Kayak」等，只有「驿三站」作为固有名词被保留。 韩媒《体育京乡》引用NETFLIX工作人员的话表示：「字幕工作是在电视剧公开之后才进行的，考虑到剧情的整体脉络，我们才决定那样翻译，禹英禑所说的驿三站给人留下了深刻的印象，并且为了保留韩文的原汁原味，最终决定保留了驿三站的翻译。」



《非常律师禹英禑》的英文字母也引发了本土观众的讨论，众人留言表示：「确实保留了韩文的味道」、「好奇第10集的联谊场景是怎么翻译的」等。

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