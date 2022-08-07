一直智商在线的主角、越看越无法自拔的Webtoon漫画：《再婚皇后》、《全知读者视角》、《和我老公结婚吧！》

只看《和我老公结婚吧！》的作品名，第一时间可能会很劝退…但看到女主一步、一步揭开「绿茶闺蜜」的真面目，有够爽快！



▲《再婚皇后》：

国王「索本修」与皇后「娜菲尔」原本为青梅竹马，但索本修被奴隶出身的情妇迷昏头、要求离婚。娜菲尔没有选择卑微争宠，而是果断同意并宣布与邻国国王「海因里」再婚。

先前早已传出漫画将翻拍成电视剧的消息，网友们也帮忙「选角」，不少粉丝希望看到李多熙与李栋旭分别饰演海因里和娜菲尔。值得注意的是，该部作品还加入「奇幻元素」，海因里并不是「普通人」，不晓得电视剧会如何改编或呈现呢！



▲《全知读者视角》：

以一名叫做「金独子」的韩国上班族视角展开故事（韩文「独子」与「读者」同音），他10年来都在读一部几乎没人看的网路小说《在灭亡的世界中存活的三种方法》。小说完结的同时，他所在的世界发生巨大变故，所有人都进入小说的世界、需要不断完成各种任务才能生存，而金独子是唯一知道这个世界结局的人。

与《再婚皇后》一样，《全知读者视角》也将真人化，不过是以电影的形式呈现。剧情引人入胜、重要角色一大把，更包含大量怪兽和游戏技能等特效场面，如果真的能拍出来一定爽度破表。关於「灵魂人物」金独子，小编个人私心希望是任时完或朴宝剑～



▲《和我老公结婚吧！》：

命运坎坷的「智媛」，在死前发现唯一的闺蜜与自己的老公不伦，甚至还一起杀了自己。没想到，智媛奇迹似地回到10年前。为了改变未来，智媛决定将自己烂透的命运转移到绿茶闺蜜身上，代替自己和渣男老公结婚。

虽然「重生」的作品有不少，但看著智媛一步、一步缜密的计画，并且帮助职场上的同事们，真的会让人大呼「痛快」。也因为这再一次的人生，智媛决定变得更好、为自己而活，给了读者不少反思和反省的空间。

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