「我们是永远，We are one」女帝就是女帝！少女时代〈FOREVER 1〉MV破千万观看啦～

短裤那套真的很青春，MV就是回忆杀的感觉ＴＴ～永远是少女时代

「韩流女帝」少女时代睽违5年回归，在昨8月5日15周年之际公开了全新专辑《FOREVER 1》主打歌〈FOREVER 1〉，YouTube MV已在稍早港台时间约10点20分之际破千万观看。



少女时代上一次完整体回归已是2017年发行的正规六辑《Holiday Night》，当时主打歌〈Holiday Night〉也选择在8月5日公开，纪念十周年。〈Holiday Night〉MV在YouTube公开后约29小时破千万观看，打破〈I Got a Boy〉55小时破千万的纪录。

▼〈I Got a Boy〉



▼〈Holiday Night〉



〈FOREVER 1〉以约29小时20分的时间，相距不远的短时间内再创MV千万观看纪录，显见「女帝」魅力依旧惊人。〈FOREVER 1〉无论歌曲本身或是MV，都让粉丝听了看了相当感动，不仅歌词「我们是永远，We are one」歌词朗朗上口，表达出了少女时代与粉丝SONE的连结，MV也让粉丝不断从中「寻找回忆」，从少时的服装、MV情节回忆15年来的点点滴滴。〈FOREVER 1〉Bridge音乐还被发现出自出道曲〈再次重逢的世界〉，彩蛋让粉丝惊喜不已。

▼〈FOREVER 1〉继续听起来♥（Bridge〈再次重逢的世界〉音乐大约在2:19）



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