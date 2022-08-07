正著讀反著讀都是禹英禑！原來《非常律師禹英禑》中自我介紹的英文被翻譯成這樣，唯獨保留了「驛三站」

《非常律師禹英禑》中禹英禑最經典的自我介紹就是：不管是正著讀，還是倒著讀，都叫「Woo Yeong Woo」（禹英禑）。

每次禹英禑介紹自己的名字之前，都會念上一大串詞彙，什麼「大雁」、「番茄」、「印度人」、「流星」、「驛三站」，每個詞的韓語發言都和「Woo Yeong Woo」一樣，反過來倒過去都是一模一樣的讀音。 因這部劇不僅在ENA台播出，還同時在NETFLIX上向全球劇迷公開，因此就有了包括英文在內的31種字幕。 作為禹英禑人設的一大特點，翻譯人員們到底是如何翻譯這些「回文」的呢？



우영우식 자기소개 pic.twitter.com/yyNh4ljJc5 — 이상한 변호사 우영우 클립 (@extra_ordinaryw) July 25, 2022

翻譯的三境界要求做到「信雅達」，信：忠實（於原文）、 雅：（文字）典雅、 達：通順（表達原意）。 為了達到這個效果，從《非常律師禹英禑》題目開始就並非是韓文直譯（韓文直譯為：奇怪的律師禹英禑），將「奇怪」的 「weird」、 「strange」改成了「extraordinary」，有非凡的、卓越的、 意想不到的意思，非常貼切，畢竟「星星女孩」成長為律師本身就是一件常人做不到的難事。

「大雁」、「番茄」、「印度人」、「流星」則被翻譯成了 「Racecar」、 「Deed」 、「Rotator」、「Noon」、「 Kayak」等，只有「驛三站」作為固有名詞被保留。 韓媒《體育京鄉》引用NETFLIX工作人員的話表示：「字幕工作是在電視劇公開之後才進行的，考慮到劇情的整體脈絡，我們才決定那樣翻譯，禹英禑所說的驛三站給人留下了深刻的印象，並且為了保留韓文的原汁原味，最終決定保留了驛三站的翻譯。」



《非常律師禹英禑》的英文字母也引發了本土觀眾的討論，眾人留言表示：「確實保留了韓文的味道」、「好奇第10集的聯誼場景是怎麼翻譯的」等。

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