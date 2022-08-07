正著讀反著讀都是禹英禑！原來《非常律師禹英禑》中自我介紹的英文被翻譯成這樣，唯獨保留了「驛三站」

正著讀反著讀都是禹英禑！原來《非常律師禹英禑》中自我介紹的英文被翻譯成這樣，唯獨保留了「驛三站」

明星   2022年8月7日   星期日08:30   Tracy   2

（封面圖源：Netflix@《非常律師禹英禑》截圖）

《非常律師禹英禑》中禹英禑最經典的自我介紹就是：不管是正著讀，還是倒著讀，都叫「Woo Yeong Woo」（禹英禑）。

每次禹英禑介紹自己的名字之前，都會念上一大串詞彙，什麼「大雁」、「番茄」、「印度人」、「流星」、「驛三站」，每個詞的韓語發言都和「Woo Yeong Woo」一樣，反過來倒過去都是一模一樣的讀音。 因這部劇不僅在ENA台播出，還同時在NETFLIX上向全球劇迷公開，因此就有了包括英文在內的31種字幕。 作為禹英禑人設的一大特點，翻譯人員們到底是如何翻譯這些「回文」的呢？

翻譯的三境界要求做到「信雅達」，信：忠實（於原文）、 雅：（文字）典雅、 達：通順（表達原意）。 為了達到這個效果，從《非常律師禹英禑》題目開始就並非是韓文直譯（韓文直譯為：奇怪的律師禹英禑），將「奇怪」的 「weird」、 「strange」改成了「extraordinary」，有非凡的、卓越的、 意想不到的意思，非常貼切，畢竟「星星女孩」成長為律師本身就是一件常人做不到的難事。

「大雁」、「番茄」、「印度人」、「流星」則被翻譯成了 「Racecar」、 「Deed」 、「Rotator」、「Noon」、「 Kayak」等，只有「驛三站」作為固有名詞被保留。 韓媒《體育京鄉》引用NETFLIX工作人員的話表示：「字幕工作是在電視劇公開之後才進行的，考慮到劇情的整體脈絡，我們才決定那樣翻譯，禹英禑所說的驛三站給人留下了深刻的印象，並且為了保留韓文的原汁原味，最終決定保留了驛三站的翻譯。」
（圖源：Netflix@《非常律師禹英禑》截圖）

《非常律師禹英禑》的英文字母也引發了本土觀眾的討論，眾人留言表示：「確實保留了韓文的味道」、「好奇第10集的聯誼場景是怎麼翻譯的」等。

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留言/評論
  • Christy She
    23小時前
  • 說到這，我們中文也是一字一音，應該不會像英文一樣有翻譯困難，但為何「禹」不改成「吳」？或者「禑」改成「語」？因為禹英禑並沒有正、倒著唸都一樣的設定。 英文翻譯名詞能否達到讓歐美觀眾理解到這設定？會疑惑吧。
    2022年8月6日 08:43
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