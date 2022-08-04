【有片】《非常律师禹英禑》EP.12预告＋先公开：英禑一次让两个男人「心碎」！爸爸和浚浩满满委屈写在脸上XD

小编截完图突然发现…爸爸和浚浩的穿搭居然是「情侣Style」！

▼开头就先防个雷！还没看完昨晚（3日）第11集播出的剧迷要注意哦～



ENA话题作《非常律师禹英禑》於昨晚播出第11集，确认彼此心意的英禑（朴恩斌 饰）和浚浩（姜泰伍 饰），在公司展开甜甜的恋爱。想见浚浩就在大门等他、想见浚浩就打电话给他，英禑展现「直进女」的魅力。

还有另外一个经典场面：英禑隔著百叶窗紧盯著浚浩（有够可爱！！！），浚浩知道后带著笑意走向英禑的办公室（有够帅气！！！）。不过，中途出现一个程咬金，浚浩被同事拦下问问题。浚浩把左手放在玻璃窗上，英禑像被什么吸引似的，穿过百叶窗、把自己的左手与浚浩重叠，太让人心动了～（已融化）

这一段则超好笑：代表本来想帮英禑做「烦恼谘询」，还说「职员的烦恼就是汪洋的烦恼」，没想到英禑的烦恼竟是：「接吻的时候怎么样才不会撞到牙齿？」代表的OS肯定是：「正是青春的时候啊」XD



尾声，浚浩说要当英禑专属的「拥抱椅」，并且迎来甜蜜的亲亲。画面太美，想再多看一点 ㅠㅠ

即将於今晚播出的第12集预告中，英禑和浚浩一起完成「约会清单」。但她一句：「我们，是在交往吗？」让浚浩相当激动：「我们还不算正式交往吗？？？」、「我真的觉得…非常失落」（这次不是开玩笑，是真的失落了…）

另外，爸爸在自家门口撞见正在亲亲的小情侣。第12集的先公开片段中，爸爸忍不住问英禑：「你是不是…有交往的对象？」穿著睡衣、正在吃苹果的英禑回答：「您为何突然问这个呢？」爸爸表示，就是想聊聊。英禑想了想，答案居然是「没有」，让爸爸大为震惊：「那你还…接吻？哇，真想不到我的女儿是好莱坞、美国风格啊」英禑问：「您怎么知道我接吻了？」爸爸激动：「我能怎么知道？你这丫头！好像是为了给你爸看的在家门口…啊一古，小小的丫头，都这样了还说什么没有交往的人？」

英禑表示：「我们还没讨论到这个话题，我们现在处於先约会、了解彼此的阶段」爸爸更生气了：「那小子简直是小偷了，都还没交往就伸嘴了呢！他是谁？带他来家里一趟，爸爸得看看他是什么样的人！」英禑无言以对，只能不断把苹果往嘴里送…XD



对於英禑来说，「确定关系」这件事似乎还是难以理解吧。但她一次令两个男人「心碎」，不晓得会如何解开「误会」呢！（头戴鲸鱼帽真的超可爱）

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