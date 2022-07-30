《非常律師禹英禑》約會清單超特別！8大事項：解放海豚&撿垃圾&製作鯨尾砧板

這約會行程非常有英禑特色，超期待看她和濬浩一起實踐清單內容啊！！

ENA人氣熱播劇《非常律師禹英禑》講述高功能自閉症律師禹英禑的成長故事，這周第10裡英禑和濬浩終於完成了雙向告白，準備在正式交往前嘗試約會。



關於約會時要做什麼，餐廳老闆給出的建議是普通的吃飯、喝咖啡、看電影，但英禑顯然有不同的想法。 她遞給濬浩一份約會清單，雖然只是一閃而過的畫面，但細看每一條都有用心撰寫，其中一部份更是早已在最開始的預告片中出現過！



一起來看禹英禑的約會清單：

1. 為解放海豚進行2人示威

製作示威標語牌，需要選定示威地點

*小編推測標語牌中的文字是「海豚的地獄」：



2. 飯卷美食之旅

OO小吃店、OO飯卷店（參考美食探店影片）

*比起食材多種多樣的飯卷，以基本飯卷美食店為主

3. 一邊慢跑一邊撿拾垃圾

從住家附近的漢江開始，以後要撿拾海洋垃圾



4. 尋找正著念反著念都一樣的詞

參考目前找到的回文目錄，以新詞彙為主進行尋找

5. 探索生物多樣性

分成基因、物種、生態體係三方面進行探尋

6. 去濟州島西歸浦市大靜邑看三腳、春三和福順（海豚名字）

野生海豚在金寧、牛島、城山、西歸浦等濟州島全域活動



7. 在天文臺看「海豚星座」

海豚座可以在夏末和秋季夜空看到，要在能清楚看到的季節去看

8. 鯨魚對於海女和潛水者是幸運的象徵，製作鯨魚尾巴形狀的砧板送給父親

首爾附近的砧板工坊「Wood Class」，確認日程後預約

網友感慨：「原來預告片裡的鏡頭是約會行程」、「感覺比一般約會更有趣和有意義耶」、「海豚解放軍總司令官禹英禑登場啦」XD



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