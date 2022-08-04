超大咖歌手们接力OST合辑，赶紧用力收藏！整整50首热门韩剧主题曲勾起你曾经追剧的美好回忆～

身为韩剧迷绝对不能错过的文章，请留言选出你最爱的三首歌！并用力分享出去～。（M编的3首爱歌《拥抱太阳的月亮》Lyn的〈时间倒流〉、《德鲁纳酒店》Ben的〈Done for me〉、3.《又，吴海英》郑承焕的〈如果是你〉）
爱看韩剧的你拥有多少年资呢？也许有些韩剧你没看过，但肯定听过他的OST主题曲，这部影片是否能更勾起你满满的回忆呢？
Dingo music 频道推出了《Killing Voice》的专属合辑，整整1个小时又9分36秒的满满歌曲，精选多部韩剧的招牌歌曲，你或许很熟这首歌却不知道原唱长怎样？一起点开影片解开迷惑吧！
▼《Killing Voice》50首精选，下方会标注「韩剧」、「歌手」和「歌名&时间表单」给大家参考喔。
（下方时间线，可直接点进youtube简介，点选更为快速方便喔！）
《孤单又灿烂的神—鬼怪》
1．Punch (with EXO灿烈)〈Stay With Me〉00:00
2．Sam Kim〈Who Are You〉00:38
3．Ailee〈如初雪般走向你〉02:06
《特务情人IRIS》
4．白智荣〈勿忘我〉04:01
《秘密花园》
5．白智荣〈那个女人〉06:54
6．成始璄〈你是我的春天〉09:22
7．Lyn〈My Destiny〉11:05
《拥抱太阳的月亮》
8．Lyn〈时光倒流〉13:06
《快刀洪吉童》
9．太妍〈如果〉15:15
《善良的男人》
10．金俊秀〈爱情就像雪花〉16:37
《菊花香》
11．成始璄〈熙渽〉17:50
《请回答1988》
12．金必〈青春〉18:28
《要先接吻吗？》
13．Paul Kim〈每天，每个瞬间〉19:47
《德鲁纳酒店》
14．Paul Kim〈再见〉21:00
15．Ben〈你能听见我的声音吗〉22:21
16．梁多一〈只有你 只有你 只有你〉23:45
17．Ben〈Done for me〉25:06
18．Gummy〈请记住与我共度的每天和当下〉25:51
《那年冬天风在吹》
19．Gummy〈雪花〉27:24
《太阳的后裔》
20．Gummy〈You Are My Everything〉28:52
21．Punch (with EXO Chen)〈Everytime〉30:25
《最佳爱情》
22．IU〈牵起我的手〉30:49
《君主－假面的主人》
23．脸红的思春期〈从一开始的你跟我〉31:46
《三流之路》
24．Kassy〈早安〉33:16
《海岸村恰恰恰》
25．Kassy〈某个阳光明媚的一天〉34:37
《高校处世王》
26．郑仁〈继续生活的话〉36:02
《月之恋人－步步惊心：丽》
27．Punch (with Loco)〈Say Yes〉37:28
28．白娥娟〈像爱情又不像爱情〉38:57
《恋爱播放列表》
29．Paul Kim〈Hey〉40:04
30．10cm〈Perfect〉41:07
《YELLOW》
31．MeloMance〈Deepen〉42:48
《柔美的细胞小将》
32．MeloMance〈我们的故事〉44:29
《社内相亲》
33．MeloMance〈看来这就是爱情〉45:01
《阳光先生》
34．MeloMance〈Good Day〉45:34
35．黄致列〈怎么能忘记〉46:17
《云画的月光》
36．黄致列〈想念，想念〉48:09
37．Gummy〈云画的月光〉49:22
《又，吴海英》
38．郑承焕〈如果是你〉50:44
39．Ben〈像梦一样〉52:17
《今生是第一次》
40．Ben〈无法离去〉53:27
《机智医生生活》
41．圭贤〈不华丽的告白〉54:49
42．权珍雅〈Lonely Night〉57:00
《浪漫的体质》
43．权珍雅〈安慰〉58:14
《LIFE》
44．郑承焕〈我过得很好〉01:00:01
《我的大叔》
45．郑承焕〈普通的一天〉01:01:05
《请输入检索词WWW》
46．Sam Kim〈香气〉01:02:56
《你喜欢布拉姆斯吗？》
47．Punch (with Heize)〈像夜空中的那颗星一样〉01:04:34
《山茶花开时》
48．Punch〈像电影里出场的主人公一样〉01:05:48
《军检察官多伯曼》
49．河铉雨〈Doberman〉01:07:11
《梨泰院Class》
50．河铉雨〈石头〉01:08:20
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