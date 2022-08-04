超大咖歌手们接力OST合辑，赶紧用力收藏！整整50首热门韩剧主题曲勾起你曾经追剧的美好回忆～

身为韩剧迷绝对不能错过的文章，请留言选出你最爱的三首歌！并用力分享出去～。（M编的3首爱歌《拥抱太阳的月亮》Lyn的〈时间倒流〉、《德鲁纳酒店》Ben的〈Done for me〉、3.《又，吴海英》郑承焕的〈如果是你〉）

爱看韩剧的你拥有多少年资呢？也许有些韩剧你没看过，但肯定听过他的OST主题曲，这部影片是否能更勾起你满满的回忆呢？

Dingo music 频道推出了《Killing Voice》的专属合辑，整整1个小时又9分36秒的满满歌曲，精选多部韩剧的招牌歌曲，你或许很熟这首歌却不知道原唱长怎样？一起点开影片解开迷惑吧！

▼《Killing Voice》50首精选，下方会标注「韩剧」、「歌手」和「歌名&时间表单」给大家参考喔。



（下方时间线，可直接点进youtube简介，点选更为快速方便喔！）

《孤单又灿烂的神—鬼怪》

1．Punch (with EXO灿烈)〈Stay With Me〉00:00

2．Sam Kim〈Who Are You〉00:38

3．Ailee〈如初雪般走向你〉02:06

《特务情人IRIS》

4．白智荣〈勿忘我〉04:01

《秘密花园》

5．白智荣〈那个女人〉06:54

6．成始璄〈你是我的春天〉09:22

7．Lyn〈My Destiny〉11:05



《拥抱太阳的月亮》

8．Lyn〈时光倒流〉13:06

《快刀洪吉童》

9．太妍〈如果〉15:15



《善良的男人》

10．金俊秀〈爱情就像雪花〉16:37



《菊花香》

11．成始璄〈熙渽〉17:50



《请回答1988》

12．金必〈青春〉18:28



《要先接吻吗？》

13．Paul Kim〈每天，每个瞬间〉19:47



《德鲁纳酒店》

14．Paul Kim〈再见〉21:00

15．Ben〈你能听见我的声音吗〉22:21

16．梁多一〈只有你 只有你 只有你〉23:45

17．Ben〈Done for me〉25:06

18．Gummy〈请记住与我共度的每天和当下〉25:51



《那年冬天风在吹》

19．Gummy〈雪花〉27:24



《太阳的后裔》

20．Gummy〈You Are My Everything〉28:52

21．Punch (with EXO Chen)〈Everytime〉30:25



《最佳爱情》

22．IU〈牵起我的手〉30:49



《君主－假面的主人》

23．脸红的思春期〈从一开始的你跟我〉31:46



《三流之路》

24．Kassy〈早安〉33:16

《海岸村恰恰恰》

25．Kassy〈某个阳光明媚的一天〉34:37



《高校处世王》

26．郑仁〈继续生活的话〉36:02



《月之恋人－步步惊心：丽》

27．Punch (with Loco)〈Say Yes〉37:28

28．白娥娟〈像爱情又不像爱情〉38:57



《恋爱播放列表》

29．Paul Kim〈Hey〉40:04

30．10cm〈Perfect〉41:07



《YELLOW》

31．MeloMance〈Deepen〉42:48



《柔美的细胞小将》

32．MeloMance〈我们的故事〉44:29



《社内相亲》

33．MeloMance〈看来这就是爱情〉45:01



《阳光先生》

34．MeloMance〈Good Day〉45:34

35．黄致列〈怎么能忘记〉46:17



《云画的月光》

36．黄致列〈想念，想念〉48:09

37．Gummy〈云画的月光〉49:22



《又，吴海英》

38．郑承焕〈如果是你〉50:44

39．Ben〈像梦一样〉52:17



《今生是第一次》

40．Ben〈无法离去〉53:27



《机智医生生活》

41．圭贤〈不华丽的告白〉54:49

42．权珍雅〈Lonely Night〉57:00



《浪漫的体质》

43．权珍雅〈安慰〉58:14



《LIFE》

44．郑承焕〈我过得很好〉01:00:01



《我的大叔》

45．郑承焕〈普通的一天〉01:01:05



《请输入检索词WWW》

46．Sam Kim〈香气〉01:02:56



《你喜欢布拉姆斯吗？》

47．Punch (with Heize)〈像夜空中的那颗星一样〉01:04:34



《山茶花开时》

48．Punch〈像电影里出场的主人公一样〉01:05:48



《军检察官多伯曼》

49．河铉雨〈Doberman〉01:07:11



《梨泰院Class》

50．河铉雨〈石头〉01:08:20

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