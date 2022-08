超大咖歌手们接力OST合辑，赶紧用力收藏！整整50首热门韩剧主题曲勾起你曾经追剧的美好回忆～

身为韩剧迷绝对不能错过的文章,请留言选出你最爱的三首歌!并用力分享出去~。(M编的3首爱歌《拥抱太阳的月亮》Lyn的〈时间倒流〉、《德鲁纳酒店》Ben的〈Done for me〉、3.《又,吴海英》郑承焕的〈如果是你〉)

爱看韩剧的你拥有多少年资呢?也许有些韩剧你没看过,但肯定听过他的OST主题曲,这部影片是否能更勾起你满满的回忆呢?

Dingo music 频道推出了《Killing Voice》的专属合辑,整整1个小时又9分36秒的满满歌曲,精选多部韩剧的招牌歌曲,你或许很熟这首歌却不知道原唱长怎样?一起点开影片解开迷惑吧!

▼《Killing Voice》50首精选,下方会标注「韩剧」、「歌手」和「歌名&时间表单」给大家参考喔。



(下方时间线,可直接点进youtube简介,点选更为快速方便喔!)

《孤单又灿烂的神—鬼怪》

1.Punch (with EXO灿烈)〈Stay With Me〉00:00

2.Sam Kim〈Who Are You〉00:38

3.Ailee〈如初雪般走向你〉02:06

《特务情人IRIS》

4.白智荣〈勿忘我〉04:01

《秘密花园》

5.白智荣〈那个女人〉06:54

6.成始璄〈你是我的春天〉09:22

7.Lyn〈My Destiny〉11:05



《拥抱太阳的月亮》

8.Lyn〈时光倒流〉13:06

《快刀洪吉童》

9.太妍〈如果〉15:15



《善良的男人》

10.金俊秀〈爱情就像雪花〉16:37



《菊花香》

11.成始璄〈熙渽〉17:50



《请回答1988》

12.金必〈青春〉18:28



《要先接吻吗?》

13.Paul Kim〈每天,每个瞬间〉19:47



《德鲁纳酒店》

14.Paul Kim〈再见〉21:00

15.Ben〈你能听见我的声音吗〉22:21

16.梁多一〈只有你 只有你 只有你〉23:45

17.Ben〈Done for me〉25:06

18.Gummy〈请记住与我共度的每天和当下〉25:51



《那年冬天风在吹》

19.Gummy〈雪花〉27:24



《太阳的后裔》

20.Gummy〈You Are My Everything〉28:52

21.Punch (with EXO Chen)〈Everytime〉30:25



《最佳爱情》

22.IU〈牵起我的手〉30:49



《君主-假面的主人》

23.脸红的思春期〈从一开始的你跟我〉31:46



《三流之路》

24.Kassy〈早安〉33:16

《海岸村恰恰恰》

25.Kassy〈某个阳光明媚的一天〉34:37



《高校处世王》

26.郑仁〈继续生活的话〉36:02



《月之恋人-步步惊心:丽》

27.Punch (with Loco)〈Say Yes〉37:28

28.白娥娟〈像爱情又不像爱情〉38:57



《恋爱播放列表》

29.Paul Kim〈Hey〉40:04

30.10cm〈Perfect〉41:07



《YELLOW》

31.MeloMance〈Deepen〉42:48



《柔美的细胞小将》

32.MeloMance〈我们的故事〉44:29



《社内相亲》

33.MeloMance〈看来这就是爱情〉45:01



《阳光先生》

34.MeloMance〈Good Day〉45:34

35.黄致列〈怎么能忘记〉46:17



《云画的月光》

36.黄致列〈想念,想念〉48:09

37.Gummy〈云画的月光〉49:22



《又,吴海英》

38.郑承焕〈如果是你〉50:44

39.Ben〈像梦一样〉52:17



《今生是第一次》

40.Ben〈无法离去〉53:27



《机智医生生活》

41.圭贤〈不华丽的告白〉54:49

42.权珍雅〈Lonely Night〉57:00



《浪漫的体质》

43.权珍雅〈安慰〉58:14



《LIFE》

44.郑承焕〈我过得很好〉01:00:01



《我的大叔》

45.郑承焕〈普通的一天〉01:01:05



《请输入检索词WWW》

46.Sam Kim〈香气〉01:02:56



《你喜欢布拉姆斯吗?》

47.Punch (with Heize)〈像夜空中的那颗星一样〉01:04:34



《山茶花开时》

48.Punch〈像电影里出场的主人公一样〉01:05:48



《军检察官多伯曼》

49.河铉雨〈Doberman〉01:07:11



《梨泰院Class》

50.河铉雨〈石头〉01:08:20

