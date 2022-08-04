【有片】《非常律師禹英禑》EP.12預告＋先公開：英禑一次讓兩個男人「心碎」！爸爸和濬浩滿滿委屈寫在臉上XD

小編截完圖突然發現…爸爸和濬浩的穿搭居然是「情侶Style」！

▼開頭就先防個雷！還沒看完昨晚（3日）第11集播出的劇迷要注意哦～



ENA話題作《非常律師禹英禑》於昨晚播出第11集，確認彼此心意的英禑（朴恩斌 飾）和濬浩（姜泰伍 飾），在公司展開甜甜的戀愛。想見濬浩就在大門等他、想見濬浩就打電話給他，英禑展現「直進女」的魅力。

還有另外一個經典場面：英禑隔著百葉窗緊盯著濬浩（有夠可愛！！！），濬浩知道後帶著笑意走向英禑的辦公室（有夠帥氣！！！）。不過，中途出現一個程咬金，濬浩被同事攔下問問題。濬浩把左手放在玻璃窗上，英禑像被什麼吸引似的，穿過百葉窗、把自己的左手與濬浩重疊，太讓人心動了～（已融化）

這一段則超好笑：代表本來想幫英禑做「煩惱諮詢」，還說「職員的煩惱就是汪洋的煩惱」，沒想到英禑的煩惱竟是：「接吻的時候怎麼樣才不會撞到牙齒？」代表的OS肯定是：「正是青春的時候啊」XD



尾聲，濬浩說要當英禑專屬的「擁抱椅」，並且迎來甜蜜的親親。畫面太美，想再多看一點 ㅠㅠ

即將於今晚播出的第12集預告中，英禑和濬浩一起完成「約會清單」。但她一句：「我們，是在交往嗎？」讓濬浩相當激動：「我們還不算正式交往嗎？？？」、「我真的覺得…非常失落」（這次不是開玩笑，是真的失落了…）

另外，爸爸在自家門口撞見正在親親的小情侶。第12集的先公開片段中，爸爸忍不住問英禑：「你是不是…有交往的對象？」穿著睡衣、正在吃蘋果的英禑回答：「您為何突然問這個呢？」爸爸表示，就是想聊聊。英禑想了想，答案居然是「沒有」，讓爸爸大為震驚：「那妳還…接吻？哇，真想不到我的女兒是好萊塢、美國風格啊」英禑問：「您怎麼知道我接吻了？」爸爸激動：「我能怎麼知道？妳這丫頭！好像是為了給妳爸看的在家門口…啊一古，小小的丫頭，都這樣了還說什麼沒有交往的人？」

英禑表示：「我們還沒討論到這個話題，我們現在處於先約會、了解彼此的階段」爸爸更生氣了：「那小子簡直是小偷了，都還沒交往就伸嘴了呢！他是誰？帶他來家裡一趟，爸爸得看看他是什麼樣的人！」英禑無言以對，只能不斷把蘋果往嘴裡送…XD



對於英禑來說，「確定關係」這件事似乎還是難以理解吧。但她一次令兩個男人「心碎」，不曉得會如何解開「誤會」呢！（頭戴鯨魚帽真的超可愛）

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