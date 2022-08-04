【劇透】《非常律師禹英禑》EP.11禹英禑巧計破局維護糟糠之妻利益，「鯨魚CP」又撒糖了XD

《非常律師禹英禑》第11集「鯨魚CP」的糖來得太突然，又又又親上了。

《非常律師禹英禑》精彩繼續，繼上集禹英禑（朴恩斌 飾）和李濬浩（姜泰伍 飾）互相確認心意，雙方都大膽靠近對方，甜蜜Kiss之後，第11集里兩人又撒糖了，看得觀眾們嘴角不自覺上揚。 這一集故事圍繞著規則與違規、不正、謊言展開。



委託人申逸秀（許棟元 飾）背著妻子來到了汪洋律所，委屈地說出了自己的故事。 他和另外2人在賭場湊錢合買樂透，約定中獎後平分獎金，哪知對方卻在中了一等獎之後斷聯消失了。 申逸秀應該分得其中的三分之一，共計14億（韓幣，下同），一想到與14億失之交臂，申逸秀就滿心憤懣。 鄭明錫（姜其永 飾）認為證據不足，且是在賭場發生的事情，約定很可能毫無效力可言，而申逸秀決定做假證，不過被禹英禑阻止了。



汪洋需要找到證人，禹英禑跟著申逸秀一起來到了賭場，幸好前去跑腿買樂透的「煙灰缸」記得當天的事情，並願意當證人。 但開庭當日，「煙灰缸」因擔心自己非法滯留的身份暴露而未現身。 被告方自始至終都主張雙方只是拿樂透開了個玩笑，從未有過平分的念頭。 禹英禑聽到朴聖南（鄭強希 飾）打算花錢找人做假證時，再次嚴厲警告。 第二次開庭時，崔多慧（徐慧媛 飾）作為新證人出庭，她表示確實聽「煙灰缸」說過三人中若有一人中獎就會平分獎金的事情，然而被告卻表示申逸秀和崔多慧之間存在著不正當關係，是在做偽證。



雖然法庭最終判決三人需平分獎金，但已經勝訴的禹英禑卻心情複雜，因為她目睹法庭上申逸秀向崔多慧做了手勢。 不久之後，申逸秀再次找到禹英禑，諮詢離婚的話獎金是否也要被分割，讓禹英禑的疑心更重了，擔心申逸秀的妻子會「被離婚」。 但作為律師，禹英禑需要替委託人保密，事情似乎毫無轉圜餘地。 禹英禑和李浚赫前去拜訪申逸秀的妻子成恩知（朴智妍 飾），正巧目睹了夫妻吵架，申逸秀帶著崔多慧離開的場景。 而成恩知因為老公突然變心和暴力傷心不已，將一切看在眼裡的禹英禑內心做出了決斷，機智地通過婉轉的方法向成恩知轉達了申逸秀想要離婚獨吞樂透獎金的事情。

因汪洋曾是申逸秀的代理律師，無法直接替成恩知打官司，但卻精準找到了原則和違規之間的可操作空間。 原以為事情會到此結束，卻沒想到申逸秀突然遭遇事故，因為金錢的慾望付出了無法挽回的代價。 成恩知和孩子們繼承了11億獎金，外加3億死亡保險金，剛巧還是14億。

另一邊，正式開始交往的「鯨魚CP」將甜蜜氛圍拉滿，禹英禑滿心滿腦全是李濬浩，還說：「李濬浩就不是鯨魚，卻像鯨魚一樣在我的腦子裡跳來跳去，作為人，第一次產生了總是想要見他的想法，真的好奇怪。 」直白、純真的告白如同禹英禑本人一樣。



此外，根據尼爾森收視率調查顯示，《非常律師禹英禑》第11集全國收視率未14.2%，瞬間最高收視率達16.9%。

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