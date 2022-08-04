《猎首密令》试映会上意外的人脉！郑雨盛大赞BTS 「JIN会长」：「爱撒娇＋口才好」得人缘

日前由演员李政宰自编自导自演，并受邀本届坎城影展的作品《猎首密令》在首尔举办VIP试映会，当日众星云集，而许多人注意到的是BTS防弹少年团的JIN也出席了当天活动，原来JIN与郑雨盛是「互称会长」的关系？

由李政宰导演的出道电影《猎首密令》找来了最好的拍档郑雨盛主演，而前的VIP试映会上也请来许多贵宾，包含了刘在锡、李炳宪、郑好妍、高素荣等前来为此作品应援，其中最受瞩目的是BTS防弹少年团的JIN。事后郑雨盛则是在访谈中被问到了他与当日出席的JIN令人意外的交情。



郑雨盛也提到，不久前在一次偶然的机会中认识了JIN，两人还开玩笑的总以「JIN会长」「郑会长」相称，郑雨盛就邀请JIN，如果时间允许的话来看看这部作品吧！而「JIN会长」则表示「那是一定要的啊〜」并且后来还表示电影很好看，JIN还期许自己，如果以后他能够朝戏剧发展的话，一定要跟「郑会长」同框演出。



郑雨盛在言谈中表露出相当喜爱JIN的感觉，还表示JIN非常会撒娇，口才应该是继演员朱智勋之后最棒的一位，他认为JIN与朱智勋应该找时间好好认识聊一聊才对。



《猎首密令》是一部谍报动作电影，剧情描述在安全企划部组织中，想揪出内鬼因此互相怀疑的要员朴平浩（李政宰饰）与金正道（郑雨盛饰），两人将如何以各自的方式找出间谍？台湾将於8月26日正式上映。



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