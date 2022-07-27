【有片】《非常律師禹英禑》心跳指數百分百的「我好失落」花絮：超近距離彩排，朴恩斌大喊「好油膩」，姜泰伍「扎心」了XD

這個片段可以成功，朴恩斌的功勞很大，因為她好會說明情境！

終於來到星期三！歡迎各位迎接「禹英禑DAY」～還記得上週播出的《非常律師禹英禑》第7集尾聲，那段令觀眾們心跳指數飆高的「我好失落」嗎？再來複習一遍：

一起把東西搬回公司後，英禑（朴恩斌 飾）突然叫住濬浩（姜泰伍 飾）。英禑表示：「我可不可以觸摸你一下？」濬浩有些堂皇，英禑繼續說：「我想確認我是不是喜歡你。」濬浩只能「哦、哦…」表情則漸漸舒緩下來。

濬浩提問：「妳一定要觸碰到我，才能確認嗎？」換英禑有些慌張了：「…嗯，我想測量觸摸到你的時候，我的心跳有多快，以及心律是多少。」濬浩慢慢靠近英禑：「所以…如果你不觸摸我，心跳就不快了嗎？就算在我身邊也沒有感覺？這樣我好失落。」（尖叫聲！！！）

濬浩越來越靠近，英禑瞪大眼睛，後來又緊閉雙眼，鏡頭帶到她無處安放的小手...雖然在看第8集的時候就會知道，英禑最後逃走了，但這段戲還是讓觀眾心兒砰砰跳啊！



劇組也公開「我好失落」花絮。導演與朴恩斌、姜泰伍進行彩排，導演表示：「要拍成她被逼到沙發這裡的感覺。」姜泰伍一句：「我好失落」，讓朴恩斌大笑：「哈哈哈，什麼啊～」

後來，朴恩斌提供自己的想法：在說完「可以摸你一下嗎」後，濬浩從不動到走近英禑，因為他的心裡會想：「好吧，那我就走近妳」，感覺會更單純。而靠近的濬浩，會讓英禑感覺到慌張，所以她才會後退，也順勢到沙發那裡了。聽完朴恩斌的想法，導演和姜泰伍都非常認同，也決定這樣拍攝。



調皮的姜泰伍突然靠近朴恩斌，讓她不禁大喊：「啊，什麼呀，好油膩！」姜泰伍則像中了內傷般「啊！」了一聲XD朴恩斌則繼續看著劇本彩排，開玩笑地表示：「核心力量很強的英禑可以往後倒到這種程度～」



姜泰伍又開始調皮了，彩排時他越來越靠近朴恩斌，導演在一旁表示：「不用到那種程度…」朴恩斌用力一推，就逃跑了！（笑）

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞