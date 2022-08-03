[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》金旻载决定为她改名！金香起与痴呆奶奶「不能存在」的理由惹鼻酸（EP2）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》剧情相当疗愈又发人深省，收视率再度上升。金旻载数度救起欲结束生命的金香起，原来她有个恶婆婆，无家可归的她该何去何从？从此处让金旻载联想起痴呆奶奶的相似命运，也就此化解了多她与儿子的多年心结。

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《朝鲜精神科医师刘世丰》即使无法施针，靠著细腻洞察力与联想推理的刘世丰（金旻载饰）也一样能救人。到夫人家出诊却意外发现其媳妇恩宇（金香起饰）正打算轻生，血流如注，夫人（金姝怜饰）在外人面前看来虽然正常，却对一嫁进来当日儿子就死亡的媳妇恩宇非常怨恨，想尽办法威胁她自尽，甚至将她软禁还喂食毒草。



原来恩宇第一次也是最后一次看到夫君，就已经是没了气息的尸体，她也因此成了寡妇。婆婆伤心之余自然也不会给她好脸色看，让她的生活相当痛苦。而守寡的媳妇如果自尽，家族将得到贞节牌坊以及其他赏赐，甚至对小儿子的仕途也是一大助力，恶婆婆就看上了这一点，巴不得媳妇赶紧自尽。刘世丰看出了她的意图，更发现她将外貌相似的可食菜叶改换为有毒药草，让媳妇在不知不觉中服用而中毒。刘世丰亲自登门拜访，以不告发婆婆的恶行为条件，要求她放恩宇自由。



刘世丰其实名字是刘世烨（第一集中签约时可看出），但医馆中患有痴呆症的奶奶却总是叫他「丰儿」，亲切对待他如同儿子一样。刘世丰曾发现她时常偷偷到一家人门前摆放物品，原来那里住著她的儿子（李相二饰），这位儿子也绝情的拒绝母亲来访。有了恩宇的例子让刘世丰推理出，奶奶也有著「不能活著回来」的理由。



原来总住在医馆的痴呆奶奶是还乡女（朝鲜因战争被掳走的女性，被释放又再度回乡却不被原家人接受），儿子为了世俗眼光而拒绝再与她来往，就当她已死已消失。刘世丰希望儿子当面与母亲解释清楚，看著母亲从未离身的包袱中，准备著儿子各种时期可能用到的物品，从上学、成年礼到成亲，一刻也没忘记过儿子，这样的用心也让这位儿子痛哭流涕的在母亲面前下跪认错。刘世烨也决定从此以后就跟著奶奶的称呼，把最后一个字改为「丰」。



刘世丰希望让恩宇再展笑颜，藉故带她到了女子市集逛逛，外表俊美的刘世丰只露出脸来，在女生限定的市集中也不违和，完全没被识破，度过了开心的时光。迎面而来的男子信宇似乎跟恩宇是认识的关系，他是否将成为刘世丰的情敌呢？



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