少女时代玩「寂静中的呐喊」秀英暴露了想当「C位」的心！愤怒的表情还与郑敬淏超同步 XD

2日播出的《少时贪探》中，少女时代展现多样的主题，从练习生时期开始结缘的宿舍阿姨，寻找她做的金枪鱼紫菜饭卷开始、猜室友煮的拉面、以广播节目主题介绍粉丝们的故事和游戏等，整集都超级爆笑！

之后，有位粉丝提到「我特别喜欢姊姊们在综艺里的样子，我本来就很喜欢综艺节目，不久前看到『寂静中的呐喊』这个游戏，我非常想看姊姊们玩。」於是...成员们马上进行游戏！



秀英和润娥同一组，耳机播放的是高考禁曲 SHINee 的《LUCIFER》，两人听到歌曲就跳了起来（笑）！一开始由润娥说明、秀英负责答题，当中有个题目是「4K直拍」，润娥一直说著画质拍得很好的，秀英则一直听成「画知粉好、喜欢、不喜欢」。



润娥又改说：「你不是说想试试...」秀英马上说：「Center？我想当 Center。」其他成员听到大爆笑，孝渊：「原来秀英想要当 Center！」换成「雪浓汤」的题目，润娥说明到要抓狂，秀英一直听不懂大喊：「SHINee 安静一点啊！」还把萝卜泡菜（깍두기）听成了权俞利（권유리）。



之后秀英说明，题目是晨曦（润娥在《你是我的命运》的角色名），秀英一看到就大喊：「너（你）！너！너！너는 내 운명（你是我的命运）！」最后润娥也成功答题。再来题目是「Center」，秀英又开始喊著：「너！너！」这个让人想起郑敬淏玩「寂静中的呐喊」时，也是一直喊著 너 XD



这一段真的超级爆笑，如果还没看节目的朋友赶快去看！另外，少女时代确定在8月8日以第七张正规专辑《FOREVER 1》回归，而这也是她们时隔五年的回归，同时也纪念出道十五周年。



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