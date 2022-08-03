这画面太养眼！李洙赫晒与李圣经的合照，网友：「想看帅哥美女合作一部剧」

2日下午，韩国 Chanel 举行 CHANEL Beauty's N°1 DE CHANEL GARDEN 快闪店活动，许多艺人都出席活动。

像是朴叙俊、李圣经、李洙赫、朴叙俊、罗人友、TWICE 彩瑛、宇宙少女苞娜、新女团 NewJeans 等。



当天，李洙赫也在 IG 晒出与 GD、李圣经的合照，大家都知道他和 GD 是多年的至亲，和李圣经则都是模特儿出道再往演员活动，而李圣经也上传两人出席活动的合照。YG「师兄妹」合照一公开也吸引大家视线。不少网友更敲碗：「想看帅哥美女合作一部剧」、「两位同框真的好养眼」、「满满的大长腿」、「气场好强大」、「梦幻组合」等等。



李圣经日前结束《流星》拍摄，接下来确定和金英光、盛骏合作新剧《说是爱情》。她将在剧中饰演「申宇宙」一角，她要向影响自己家庭甚至是整个人生的韩东镇（金英光 饰）报复，但在逐渐了解韩东镇之后却下不了手，反而对他出现了不同的情感而陷入混乱。



而李洙赫在5月终映的《还有明天》中饰演「走马灯」的引渡管理组组长「朴中佶」一角，虽然戏份不算多，但每次出场都气场十足，非常有存在感！也期待他的下一部作品啊～



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