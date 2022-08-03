[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》金旻載決定為她改名！金香起與痴呆奶奶「不能存在」的理由惹鼻酸（EP2）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》劇情相當療癒又發人深省，收視率再度上升。金旻載數度救起欲結束生命的金香起，原來她有個惡婆婆，無家可歸的她該何去何從？從此處讓金旻載聯想起痴呆奶奶的相似命運，也就此化解了多她與兒子的多年心結。

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《朝鮮精神科醫師劉世豐》即使無法施針，靠著細膩洞察力與聯想推理的劉世豐（金旻載飾）也一樣能救人。到夫人家出診卻意外發現其媳婦恩宇（金香起飾）正打算輕生，血流如注，夫人（金姝怜飾）在外人面前看來雖然正常，卻對一嫁進來當日兒子就死亡的媳婦恩宇非常怨恨，想盡辦法威脅她自盡，甚至將她軟禁還餵食毒草。



原來恩宇第一次也是最後一次看到夫君，就已經是沒了氣息的屍體，她也因此成了寡婦。婆婆傷心之餘自然也不會給她好臉色看，讓她的生活相當痛苦。而守寡的媳婦如果自盡，家族將得到貞節牌坊以及其他賞賜，甚至對小兒子的仕途也是一大助力，惡婆婆就看上了這一點，巴不得媳婦趕緊自盡。劉世豐看出了她的意圖，更發現她將外貌相似的可食菜葉改換為有毒藥草，讓媳婦在不知不覺中服用而中毒。劉世豐親自登門拜訪，以不告發婆婆的惡行為條件，要求她放恩宇自由。



劉世豐其實名字是劉世燁（第一集中簽約時可看出），但醫館中患有痴呆症的奶奶卻總是叫他「豐兒」，親切對待他如同兒子一樣。劉世豐曾發現她時常偷偷到一家人門前擺放物品，原來那裡住著她的兒子（李相二飾），這位兒子也絕情的拒絕母親來訪。有了恩宇的例子讓劉世豐推理出，奶奶也有著「不能活著回來」的理由。



原來總住在醫館的痴呆奶奶是還鄉女（朝鮮因戰爭被擄走的女性，被釋放又再度回鄉卻不被原家人接受），兒子為了世俗眼光而拒絕再與她來往，就當她已死已消失。劉世豐希望兒子當面與母親解釋清楚，看著母親從未離身的包袱中，準備著兒子各種時期可能用到的物品，從上學、成年禮到成親，一刻也沒忘記過兒子，這樣的用心也讓這位兒子痛哭流涕的在母親面前下跪認錯。劉世燁也決定從此以後就跟著奶奶的稱呼，把最後一個字改為「豐」。



劉世豐希望讓恩宇再展笑顏，藉故帶她到了女子市集逛逛，外表俊美的劉世豐只露出臉來，在女生限定的市集中也不違和，完全沒被識破，度過了開心的時光。迎面而來的男子信宇似乎跟恩宇是認識的關係，他是否將成為劉世豐的情敵呢？



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