[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》首播获好评！首席针医金旻载跌落神坛遭流放！谜样金香起究竟罹患什么怪病〜（EP1）

[有雷]8月1日首播的《朝鲜精神科医师刘世丰》才播出一集即收到观众热烈回响，收视率站上平均3.9％，成为有线台与综合频道中的同时段收视冠军。出身名门又拥有高明针术与帅气外型的刘世丰，一次紧急施针却成了杀死国君的罪人，遭流放的他再也无法认同自己是悬壶济世的医员，小村医师金相庆慧眼识英雄，如何让他重新发挥所长呢？

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《朝鲜精神科医师刘世丰》主角刘世丰（金旻载饰）除了是文科状元，因母亲过世后开始钻研医术，父亲为正直好官，而他在内医院也被封为首席针医。一施针就能救活癫痫发作的宫女，或为世子解决消化不良积食之苦。但宫内总免不了斗争，皇上为人民而执意北伐，左相一派为阻止此事，不惜联合御医在皇上的食物中下毒，让其脸上囊肿越发严重相当痛苦。而首席针医也被叫到御前，希望为皇上减轻痛苦。



刘世丰思考许久还是决定下刀，想不到刚清除皇上脸部囊肿中的血水没多久，竟引发大出血，皇上便就此驾崩。身为官员的父亲立即发现他所使用的刀已变色，表示涂有剧毒，并将证据呈交给世子，更发现了皇上的食物也被下了毒，在他想通知相关人等的同时，却也惨遭杀害。正懊恼自己救人变杀人的刘世丰，同时还承受了丧父之痛的打击，从此一蹶不振。世子也回收所有御赐的家产，将其流放田野。



生无可恋的刘世丰站上悬崖边，一位总爱观察研究尸体死因的年轻女子（金香起饰），热爱追查案件真相。女子不明就里将其拉回，看见刘世丰是背著针筒的医员，便开始勉励他活下来救更多人。即使过了一年，刘世丰仍无法打起精神，某天在夜间看见一名女子走入水中欲结束生命，立刻冲向前将其救起，竟是之前曾在悬崖劝他活下来的女子？刘世丰赶紧背著她到来村中的医馆求助，不过该女子却在醒来后消失无踪。



医馆主人季知韩（金相庆饰）听闻刘世丰的出身，还说「内医院比的不是医术而是阿谀奉承」，也知道刘世丰受困於自己的心魔，刻意以治疗女子的医疗费为由留住了刘世丰，并交给他一位患有眩晕症却热爱走高空绳索表演的患者。刘世丰因手抖无法施针，因此改用艾灸，让患者感到通体舒畅甚至觉得病全好了！但再度登上绳索的他却摔落地面，刘世丰於是在地面也打造出另类绳索，让患者医就能享受走绳索的乐趣。



季知韩告诉刘世丰「施针不行就用艾灸，艾灸不行就用汤药，逃跑能解决问题吗？」看穿了刘世丰心中的纠结，无法施针的他，是否能以其他的方式继续行医救人？刘世丰再度见到谜样女子金香起，她却是打破了花瓶血流满地，还拿起碎片想割腕？她是否罹患了随时都想轻生的怪病？



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