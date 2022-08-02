《黑话律师》暗黑４大看点：李钟硕「狼狈入狱」黑化燃烧生存本能！「呛辣娇妻」润娥为救夫挖掘真相！

各位朋友，李钟硕真的帅回来了！与润娥搭挡主演Disney+韩剧《黑话律师》，开播两集就获得一面倒的好评，不只是男女主角CP感爆棚，完全无法预料、不按牌理出牌的剧情，完全让人欲罢不能，只能说李钟硕真的太会挑剧本，润娥又美又飒，连配角都是神仙！《黑话律师》开播，讨论度最高的看点带大家一次了解。 注意！这里是防雷线！





1.第一集甜度超标！李钟硕、润娥的婚后甜蜜生活

李钟硕和润娥「高颜值」夫妻档，开播就被观众称赞非常有CP感，两人上演新婚3年的甜蜜同居生活，小俩口打打闹闹，真实又有趣。李钟硕是十足的「妻管严」，和岳父同住，只要呛辣的润娥一开口，两位男人连呼吸都小心翼翼，连父亲都怕女儿、总是帮女婿讲话，也难怪润娥会说：「以为自己是和公公同住了。」



2.剧情紧凑超展开！Big Mouth变成Big Mouse！

李钟硕在《黑话律师》饰演胜率10%的三流律师朴昌浩，润娥饰演守护著朴昌浩的高薇瑚，职业为护理师。原本两人过著为钱烦恼的平凡生活，没想到有一天朴昌浩却被匿名爆料为天才骗子「Big Mouse」，在办公室被查出改造枪枝、大量毒品以及黄金，加上血液中的毒品阳性反应，让他吃上牢饭，开始了一段艰难的监狱行。



3.李钟硕表现太精采！西装帅、动作戏也不马虎

李钟硕的律师西装造型，虽然样式简单却被许多网友大赞：「天生衣架子」、「二硕帅回来」等。被误以为是「Big Mouse」后，李钟硕在监狱中成为大家注目的焦点，大哥找碴，大家都等著看好戏，生不如死的他四处找变态杀人犯的麻烦，希望死后一了百了，但天生长寿命（？）却让他意外变成监狱中的老大⋯⋯真没看过这样有点喜感、又有点变态、又很帅气的钟硕啊！







4.从主演到配角都是神演技！润娥、杨庆元、金柱宪超亮眼

润娥担任女主角高薇瑚化身「呛辣人妻」，展现惊人的颜值与演技，美貌总是让人看出神，即使穿著简单休闲的家居服也是自体发光，全力支持老公朴昌浩的模样非常帅气！杨庆元眼神变化全是戏，演出了「孔之勋」角色的坏痞精髓，光看他的表情就有种冷飕飕的疯子感，让人倒退三步。金柱宪饰演九川市长崔道河，看似面无表情冷静的外表下藏著巨大野心，是个神秘的角色！配角们的精彩表现，更丰富《黑话律师》的完整度，剧情真的很刺激过瘾，必须追！

Disney+独家跟播《黑话律师》每周五、六晚上 10:30 上架新集数！

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今夏最夯《IN THE SOOP：友情旅行》和朴叙俊、BTS V一起享受旅行时光、tvN最新强档悬疑剧《猎钻缉凶》和池晟与徐智慧一起寻找凶器撕开真相、由李钟硕＆润娥主演的《黑话律师》以恶制恶为生存而战！

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