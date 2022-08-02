DinDin拍节目拍到累，透露金钟旼给予建言：「不要投注灵魂，像气球一样飘浮就好」

一听就「很金钟旼」XD 或许金钟旼就像网友们所说的大智若愚啊！

活跃於各大综艺节目包括《两天一夜4》《我家的熊孩子》的Rapper DinDin，上月27日来到《Radio Star》作客，透露虽然很累，但从金钟旼身上学到怎么放松。

DinDin表示金钟旼在《两天一夜》里就是精神支柱，娓娓道来某天拍其他节目遇到他，并模仿他的语气还原现场。DinDin看见从保母车下来的金钟旼问：「哥，你怎么来了？」金钟旼回应：「不知道，就叫我下来啊！」后来《我家的熊孩子》又见面，两个人重现一样的对话：「哥，在干嘛？」「就叫我下来啊！」全场听了哄堂大笑，俞世润笑说：「就像人力派遣一样，到了指定地点就下车啊！」



DinDin后来认真问金钟旼是如何在这样辛苦的环境生存的，金钟旼吐出了箴言般的字句奉劝：「都不要投注灵魂，投入50%就好，不要生气也不要伤心，就像氦气气球一样飘浮就好，就算有风吹来也不要抵抗，就静静的随风飘动就好。」



「还有，不要记住任何事，从这里（拍摄现场）坐上车子（离开）的那一瞬间就要忘掉一切。」DinDin更举例他们某次连续在不同节目但同个地点见面，金钟旼看到风景喊著好漂亮， DinDin随即吐槽他：「这里才刚来过。」然后金钟旼就露出招牌的惊讶神情与语气。



在DinDin来到《Radio Star》的前几周（6日），金钟旼正好也到《Radio Star》提及《两天一夜》。金钟旼坦言拍《两天一夜》很累，有一次因为晕船忍到了极限，但还是无法开口向制作组要求改变。安英美问：「站在弟弟们（指《两天一夜》成员）的立场，应该很希望哥哥出面吧！」结果金钟旼说：「如果你们开口，我会站在你们那边！」



此片段大概应证了DinDin所说的金钟旼生存之道，即随遇而安啊～XD 从大部分金钟旼出演的节目中，观众们也能看出金钟旼或许不是「傻」而是「大智若愚」，乐天的态度一向很受观众喜爱。

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