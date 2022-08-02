[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》首播獲好評！首席針醫金旻載跌落神壇遭流放！謎樣金香起究竟罹患什麼怪病〜（EP1）

[有雷]8月1日首播的《朝鮮精神科醫師劉世豐》才播出一集即收到觀眾熱烈迴響，收視率站上平均3.9％，成為有線台與綜合頻道中的同時段收視冠軍。出身名門又擁有高明針術與帥氣外型的劉世豐，一次緊急施針卻成了殺死國君的罪人，遭流放的他再也無法認同自己是懸壺濟世的醫員，小村醫師金相慶慧眼識英雄，如何讓他重新發揮所長呢？

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《朝鮮精神科醫師劉世豐》主角劉世豐（金旻載飾）除了是文科狀元，因母親過世後開始鑽研醫術，父親為正直好官，而他在內醫院也被封為首席針醫。一施針就能救活癲癇發作的宮女，或為世子解決消化不良積食之苦。但宮內總免不了鬥爭，皇上為人民而執意北伐，左相一派為阻止此事，不惜聯合御醫在皇上的食物中下毒，讓其臉上囊腫越發嚴重相當痛苦。而首席針醫也被叫到御前，希望為皇上減輕痛苦。



劉世豐思考許久還是決定下刀，想不到剛清除皇上臉部囊腫中的血水沒多久，竟引發大出血，皇上便就此駕崩。身為官員的父親立即發現他所使用的刀已變色，表示塗有劇毒，並將證據呈交給世子，更發現了皇上的食物也被下了毒，在他想通知相關人等的同時，卻也慘遭殺害。正懊惱自己救人變殺人的劉世豐，同時還承受了喪父之痛的打擊，從此一蹶不振。世子也回收所有御賜的家產，將其流放田野。



生無可戀的劉世豐站上懸崖邊，一位總愛觀察研究屍體死因的年輕女子（金香起飾），熱愛追查案件真相。女子不明就裡將其拉回，看見劉世豐是背著針筒的醫員，便開始勉勵他活下來救更多人。即使過了一年，劉世豐仍無法打起精神，某天在夜間看見一名女子走入水中欲結束生命，立刻衝向前將其救起，竟是之前曾在懸崖勸他活下來的女子？劉世豐趕緊背著她到來村中的醫館求助，不過該女子卻在醒來後消失無蹤。



醫館主人季知韓（金相慶飾）聽聞劉世豐的出身，還說「內醫院比的不是醫術而是阿諛奉承」，也知道劉世豐受困於自己的心魔，刻意以治療女子的醫療費為由留住了劉世豐，並交給他一位患有眩暈症卻熱愛走高空繩索表演的患者。劉世豐因手抖無法施針，因此改用艾灸，讓患者感到通體舒暢甚至覺得病全好了！但再度登上繩索的他卻摔落地面，劉世豐於是在地面也打造出另類繩索，讓患者醫就能享受走繩索的樂趣。



季知韓告訴劉世豐「施針不行就用艾灸，艾灸不行就用湯藥，逃跑能解決問題嗎？」看穿了劉世豐心中的糾結，無法施針的他，是否能以其他的方式繼續行醫救人？劉世豐再度見到謎樣女子金香起，她卻是打破了花瓶血流滿地，還拿起碎片想割腕？她是否罹患了隨時都想輕生的怪病？



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