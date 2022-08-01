炫彬回来了！《机密同盟2》首支预告公开，Daniel Henney加盟原班人马、9月中秋激战上映

润娥的花痴对象又多了一个！柳海真把炫彬和Daniel Henney比作 Ironman 和美国队长，真的超会讲XD

《机密同盟》第一部由炫彬、柳海真、少女时代润娥主演，讲述南刑北韩警秘密合作、追查藏在韩国的脱北犯罪组织的故事。 2017年春节连假在韩上映后吸引到781万人次观看，在众人好评敲碗下拍摄了续集《机密同盟2：International》，今日公开首支预告片。

第一部结尾任铁零（炫彬 饰）已回到北韩，预告片中再次来到南韩与姜镇泰（柳海真 饰）展开合作。面对众人的包围，姜镇泰说：「解除禁武令5分钟哦~」任铁零沉稳回答：「1分钟足矣。」



除了原班人马外，续集还加入混血男星丹尼尔・海尼（Daniel Henney）饰演美国FBI特工杰克，赌上FBI的尊严加入三方同盟、合作追捕国际犯罪组织。



润娥继续饰演对任铁零花痴的小姨子朴敏英，这次似乎是因为见到杰克，双眼发光惊叹说：「一样帅气耶！」敏英和镇泰妻子在家关注作战进度，看到任铁零从高处跳下时还紧张地大喊：「哦莫，铁零先生！铁零先生！」



三人在韩国烤肉店聚餐，姜镇泰帮两位同伴劝和：「我们相当於复仇者联盟，现在萨诺斯就要弹指了，钢铁人和美国队长还在争论谁更厉害怎么行？」最后三人默默碰杯。



《机密同盟2：International》计划在9月中秋连假期间上映，期待中文版上映的消息呀！



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