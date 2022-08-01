出道第18年还住宿舍的爱豆：Super Junior 圭贤＆银赫！宿舍已成功续约，又可以看他们在那拍综艺啦！

近日，韩国论坛 The qoo 有一篇「出道第18年还住在宿舍生活的爱豆」的文章，引发不少讨论。

说的正是在 Super Junior 圭贤和银赫。《全知干预视角》中，圭贤曾说过公司提过和其他歌手一起住，或是换到小一点的地方，圭贤：「那是我去战斗的！真的是通过我的战斗守住宿舍的。」



而银赫在退伍后独自生活2年左右，因爲害怕又孤独重新回到宿舍（如果没有行程是和家人住，有行程的时候住在宿舍）。



还有和两个人非常合得来，一起住在宿舍的经纪人元永善。



近日，银赫在签售会提到：「7月底合约到期的宿舍，完成续约。」宿舍的续约消息一公开后，「宿舍续约」甚至还登上了日本推特的实时趋势！虽然三人住在一起会斗嘴、吵闹但偶尔也会互相依靠，照这样下去的话能住满20年是已经确定的，希望之后会拍《全知干预视角》啊！而...他们对於更多的成员入住则是极力反对 XD

혁재피셜 ) 7월말 계약 완료였던 숙소 재계약 완#은혁 #규현 — 써니 (@Dalnim_044) July 24, 2022

（出演综艺《多吃家》时，银赫还特别向一起生活的圭贤表示感谢。他说：「圭贤平时不怎么表达自己的想法，（因爲担心母亲病情）有时候我睡不着觉，但圭贤凌晨来到我的房间，静静地陪着我。」）

규현이도 그런 표현같은 걸 많이 안 하는데 제가 한참 잠을 못 자고 그럴 때가 있었거든요 규현이가 새벽에 제 방으로 와서 괜히 와서 있어주고....뭉클하더라고요 pic.twitter.com/6I4hEvmhaA — 욘미 (@elf__hasu) March 12, 2021

这也让网友纷纷表示：「我也不想一个人住，真的很想见那种灵魂的室友」、「他们甜甜蜜蜜地活着，不让其他成员来，真搞笑」、「维持宿舍的同时，反对成员们多进来」、「但是看起来真的很好！因爲房子很大，所以不会太干涉」、「这个不是宿舍，而是同居室友吧 哈哈哈」、「《全知干预视角》特别合适，看起来很幸福」等等。



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