《非常律师禹英禑》「春日暖阳崔秀妍」河允景将有新作品！有望出演漫改剧《今生也请多指教》与申惠善饰演「姐妹」

天哪、天哪，太令人期待了！好奇「貂媛」的「道允」会由哪位演员出演呢～

河允景近期以ENA话题作《非常律师禹英禑》活跃於小萤幕。她在剧中饰演「崔秀妍」，被女主角禹英禑（朴恩斌 饰）视为「春日暖阳」，这段友情也被传为佳话。

而我们的「崔律」即将有新作品啦！昨日（25日），有消息指出，河允景有望出演申惠善、安普贤主演的漫改剧《今生也请多指教》，所属社给予正面回覆，出演相关事宜目前正在积极讨论中。若确定出演，河允景将饰演申惠善於剧中「前世」的妹妹――尹貂媛。

《今生也请多指教》描述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命运般的男人「文瑞夏」重逢后，所发生的奇幻爱情故事。知音最大的情敌不是别人，是前生的自己――「尹珠媛」。经历第19次重生的她，展现「直进女」的魅力，频频向瑞夏告白，并且陪他战胜恐惧，用自己的方式守护他。

除了上述的CP，另一对CP的人气也很高，是女主角前世的妹妹「尹貂媛」，与男主角的挚友兼秘书「河道允」。因为家世背景太过悬殊，道允想爱不敢爱，但不愧是「直进女」知音（前世的）妹妹，貂媛勇敢直前，只向著道允的心，令人动容。最终，道允也被貂媛所感动，两人终於开始交往。



另外，《今生也请多指教》已於近期开拍，女主角申惠善舍去先前的黑色长发，换上亮眼的棕色和浏海，给人全新印象。令人期待她会如何呈现「潘知音」这个角色。

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