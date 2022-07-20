【有片】《非常律師禹英禑》「春日暖陽」的臺詞太感人！朴恩斌邊唸邊拭淚，河允景也被氣氛感染 ㅠㅠ

為「禹律」和「崔律」的友情應援！

ENA熱播劇《非常律師禹英禑》第5集有個非常動人的片段：英禑與秀妍在員工餐廳用餐，提到「綽號」的事情。英禑向秀妍表示：「妳就像春天的陽光。在法學院時，妳都會告訴我教室位置、停課消息、考試範圍變動，還會努力阻止同學們嘲笑我、騙我、排擠我。剛剛妳還幫我打開瓶蓋，又說員工餐廳有海苔飯捲就會通知我，妳是很開朗、溫暖、善良又溫柔的人，所以妳是春日暖陽崔秀妍。」字字句句包含真心，令人動容，秀妍本人也熱淚盈眶。







而在拍攝這個場景時，飾演「禹英禑」的朴恩斌和飾演「崔秀妍」的河允景也是備受感動。朴恩斌一邊唸臺詞，一邊拭淚，頻頻表示：「要哭了」、「我真的要流淚了。」雖然只是彩排，河允景也同樣聽著、聽著，就流下淚水。



而在一旁「蓄勢待發」的朱鐘赫（飾演權敏宇），似乎沒有掌握好「節奏」。在朴恩斌念完這麼一長串的臺詞後，馬上就喊了一聲：「禹英禑律師」。一旁的導演表示：「不要出現的這麼快！！！」惹得眾人大笑。朴恩斌也說：「要留有餘韻～」

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