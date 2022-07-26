《非常律師禹英禑》「春日暖陽崔秀妍」河允景將有新作品！有望出演漫改劇《今生也請多指教》與申惠善飾演「姐妹」

天哪、天哪，太令人期待了！好奇「貂媛」的「道允」會由哪位演員出演呢～

河允景近期以ENA話題作《非常律師禹英禑》活躍於小螢幕。她在劇中飾演「崔秀妍」，被女主角禹英禑（朴恩斌 飾）視為「春日暖陽」，這段友情也被傳為佳話。

而我們的「崔律」即將有新作品啦！昨日（25日），有消息指出，河允景有望出演申惠善、安普賢主演的漫改劇《今生也請多指教》，所屬社給予正面回覆，出演相關事宜目前正在積極討論中。若確定出演，河允景將飾演申惠善於劇中「前世」的妹妹──尹貂媛。

《今生也請多指教》描述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命運般的男人「文瑞夏」重逢後，所發生的奇幻愛情故事。知音最大的情敵不是別人，是前生的自己──「尹珠媛」。經歷第19次重生的她，展現「直進女」的魅力，頻頻向瑞夏告白，並且陪他戰勝恐懼，用自己的方式守護他。

除了上述的CP，另一對CP的人氣也很高，是女主角前世的妹妹「尹貂媛」，與男主角的摯友兼秘書「河道允」。因為家世背景太過懸殊，道允想愛不敢愛，但不愧是「直進女」知音（前世的）妹妹，貂媛勇敢直前，只向著道允的心，令人動容。最終，道允也被貂媛所感動，兩人終於開始交往。



另外，《今生也請多指教》已於近期開拍，女主角申惠善捨去先前的黑色長髮，換上亮眼的棕色和瀏海，給人全新印象。令人期待她會如何呈現「潘知音」這個角色。

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