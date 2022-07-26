[分集剧情]《医法刑事》所有人都靠苏志燮来救！申成禄复仇成功却也付出代价！（EP15－16完）

[有雷]《医法刑事》剧情越到后期越精彩，收视率也同样节节上升至上周圆满收尾。身兼医师与律师的苏志燮发现了申成禄誓言对院长进行最残忍的复仇真相，五年前的事件真相全曝光，前女友却在此时无预警晕倒在法庭！申成禄也遭刺伤倒地〜全场都在呼喊「韩以翰」医师啊！

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《医法刑事》磐石医院院长（李璟荣饰）在听证会上失利，并因伤害影片公开而成现行犯被捕，即便如此他仍与律师想尽办法要嫁祸给身边的忠仆千室长，并要千室长处理掉所有知道五年前换心手术事件的人。韩以翰（苏志燮饰）也得知院长的诡计而营救了差点被院长灭口的千室长，并且让他站上法庭作证，使律师与院长百口莫辩。不过此时金锡瑛（林秀香饰）却在法庭上晕倒，原来她与弟弟锡周患有同样的心脏疾病，仍须等待移植。



杰登李（申成禄饰）的手下麦可从海外请来总公司老板，想揭开杰登接受非法器官移植而让他下台，但似乎也没能起什么作用。原来五年前杰登李原本就预计在磐石进行心脏移植，手术后也会给予医院大力投资。但杰登临时希望延后手术日期，原来他已寻获唯一亲人，也就是他久未谋面的亲生母亲，在手术前希望能见母亲一面。



杰登服用药物后开车离开磐石医院，接到母亲后在车上相认，却突然胸口不适而发生严重车祸，不得不立刻接受心脏移植，杰登李也没得选择，事后他才发现全部都是具院长的算计，具院长必须为他进行手术而争取投资，担心他推迟移植时间而用此方式强迫他「被移植」，更造成他与母亲才相认就天人永隔，这才是杰登誓言报复院长的真相。无辜的锡周也就此牺牲。



具院长在狱中还挂念著自己的儿子以及磐石医院的未来，找来韩以翰并告诉他VIP磐石园中有关键影片证据，可佐证杰登李接受非法移植心脏的事实，透过此影片当然韩以翰也推敲出了当日的真相。但杰登李已经进入牢狱中买通狱医，施打过量药物让院长濒临死亡，说出了这些真相。院长死后杰登李立即著林宥娜想潜逃出境，却在机场遭到院长儿子刺伤心脏，追至现场的韩以翰立即施以急救并紧急进行手术。



最终杰登保住了小命，不过入监服刑在所难免，但对於救了他两次的韩以翰心存感激，锡瑛也终於等到能够移植的心脏，将迎向崭新人生，韩以翰依旧坚持双轨并行，身兼医师与律师的他，将继续用不同的方式救人。



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