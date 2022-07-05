人氣漫改劇《今生也請多指教》開拍！黑色長髮幾乎成為「標誌」，申惠善這次的髮型似乎是第一次見～

距離上部電視劇《哲仁王后》已經是兩年前的事了！終於等到申惠善回歸小螢幕～



李惠作家接連兩部作品《犬系戀人》（已完結）與《今生也請多指教》（連載中）都將改編為電視劇。以奇幻愛情題材出名，不一般的人物設定、前世今生的糾葛，都讓網友們推爆，忍不住想要知道後續發展。



近期，《今生也請多指教》陸續完成選角並投入拍攝，由申惠善及安普賢擔任主人公。描述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命運般的男人「文瑞夏」重逢後，所發生的奇幻愛情故事。

知音最大的情敵不是別人，是前生的自己──「尹珠媛」。經歷第19次重生的她，展現「直進女」的魅力，頻頻向瑞夏告白，並陪他戰勝恐懼，用自己的方式守護他。

Hae Sun spotted filming her new drama See You In My 19th Life.

Can't believe we'll GET TO SEE a new Hae Sun in bangs!!!

SO PRETTY!!!!



Photo Credit: DC Gallery#SeeYouinMy19thLife #이번생도잘부탁해#ShinHaeSun #ShinHyeSun #申惠善 #신혜선 pic.twitter.com/l2Azuk8Lc2 — Global Shin Hae Sun Fans (@shinhaesunintl) July 3, 2022

在最新的路透照，可以看到申惠善頂著棕色長髮，並且有著瀏海。申惠善大多以黑色長髮在觀眾們面前出現，雖然也有過短髮、中長髮等造型，但此次的形象有著「煥然一新」的感覺，令人期待她會如何呈現「潘知音」這個角色。

另外，申惠善除了目前正在拍攝的《今生也請多指教》，還有三部待上映的電影：《勇敢的市民》（與李濬榮合作）、《Open the Door》（與金成均、姜泰伍、琴世祿合作）、《她死了》（與卞耀漢、李伊合作）。

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