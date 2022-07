人氣漫改劇《今生也請多指教》開拍！黑色長髮幾乎成為「標誌」，申惠善這次的髮型似乎是第一次見～

距離上部電視劇《哲仁王后》已經是兩年前的事了!終於等到申惠善回歸小螢幕~



李惠作家接連兩部作品《犬系戀人》(已完結)與《今生也請多指教》(連載中)都將改編為電視劇。以奇幻愛情題材出名,不一般的人物設定、前世今生的糾葛,都讓網友們推爆,忍不住想要知道後續發展。



近期,《今生也請多指教》陸續完成選角並投入拍攝,由申惠善及安普賢擔任主人公。描述重生19次的女主角「潘知音」,和前世(第18次重生)遇到的命運般的男人「文瑞夏」重逢後,所發生的奇幻愛情故事。

知音最大的情敵不是別人,是前生的自己──「尹珠媛」。經歷第19次重生的她,展現「直進女」的魅力,頻頻向瑞夏告白,並陪他戰勝恐懼,用自己的方式守護他。

Hae Sun spotted filming her new drama See You In My 19th Life.

Can't believe we'll GET TO SEE a new Hae Sun in bangs!!!

SO PRETTY!!!!



Photo Credit: DC Gallery#SeeYouinMy19thLife #이번생도잘부탁해#ShinHaeSun #ShinHyeSun #申惠善 #신혜선 pic.twitter.com/l2Azuk8Lc2