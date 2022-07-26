《IN THE SOOP：友情旅行》不是一人一碗荞麦凉面，让V超慌张！一人一只鸡组合出身面对的文化冲击XD

《IN THE SOOP：友情旅行》是在 V 的突然提议下，就这样展开4天3夜的旅行。

朴叙俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植到会议现场得知要拍节目都非常慌张 XD 不过慌张只是一时，大家都开心地提议想要在这期间做什么事。



由於崔宇植、朴炯植还有行程，所以由朴叙俊、Peakboy 和 V 先出发，再抵达住宿之前，三人先吃了午餐。V：「这里的招牌是马铃薯煎饼和白切肉。」朴叙俊：「要不要点一碗荞麦凉面就好？」V 一听到也很惊讶：「什么？」朴叙俊继续说要点的菜，V 又说：「面比想像中还要小碗耶！」朴叙俊：「如果不够再加点。」V：「那我们点两碗荞麦凉面吧！」



「不是一人一碗荞麦凉面」也在韩网引发热烈讨论，网友：「语气太可爱了」、「一人一只鸡的组合出身人士，面对的文化冲击」、「泰亨慌张的样子太搞笑了」、「对防弹少年团来说，这是不可能发生的事，V 在那边看起来是个能吃的大胃王」、「演员们一般都少食吗？看到朴叙俊吃的吓下了一跳」、「不愧是碳水化合物少年团的反应」、「白切肉和马铃薯煎饼不算是小菜吗」、「防弹少年团的标准，那是超节食」等等。



在下集预告中，崔宇植、朴炯植也终於抵达，将展现5位完全体成员更加强烈的默契。



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