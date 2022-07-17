韩国首部网路漫画职场剧！金世正主演《今日的网漫》全员海报公开，「NEON网漫」14名人物介绍看过来～

世正真的好可爱，太期待这部剧了＞＜

由金世正、崔丹尼尔与南润寿主演，SBS本月29日即将推出的新剧《今日的网漫》，在播出前，不妨先了解大致剧情及人物介绍吧！

《今日的网漫》改编自日本漫画家松田奈绪子的漫画作品《重版出来！》，是韩国电视剧史上首次以网路漫画为背景，描绘渗透进我们生活，在游戏、电影、电视剧等等领域都看得到，每天都会上传「今日的网漫」，背后人们的故事。故事从一位原本是柔道选手的「温心」，来到「NEON网路漫画」就职的开始，是温心的漫画编辑成长记。

一部漫画作品的诞生，不仅有创作的漫画家们，还有背后像是影子支持漫画家的编辑们。全员海报就以温心（金世正 饰）为中心，搞笑的呈现网漫职员们追著漫画家赶稿的画面，右边是NEON网漫职员们，左边是签约漫画家们。



NEON网漫职员

温心（金世正 饰），NEON编辑部新进员工。放弃了柔道金牌得主的梦想，投入网路漫画编辑，带著热情和正能量开启了第二个梦。讲一个TMI，她可是「吃货」。



石智亨（崔丹尼尔 饰），NEON编辑部副总编。是个对工作有强烈热情和责任感的专业人士，指导、带领温心等许多后辈，是后辈们的人生导师。



具俊英（南润寿 饰），和温心一样是编辑部新进员工，高智商、外表俊秀有礼、口才绝佳，完全是「妈朋儿」（妈妈朋友的儿子）。然而，他却因为完全不懂网漫，在新进职员里被评为「劣等」。



张万哲（朴浩山 饰），20年资历的总编辑，拥有优秀的识人眼光，就是他相中了温心的才华。权英培（梁玄敏 饰），是编辑部第三号总编，是比较重业绩的现实上司。



许冠英（河道权），处理NEON网站所有服务的本部长，觊觎著代表理事职位，相当具有野心。另外还有王牌编辑奇柔美（姜莱燕 饰），以及特别尊重漫画家创作的编辑崔斗熙（安泰焕）。



漫画家

白御镇（金甲洙 饰），以作品《龙》系列闻名的漫画界的巨擘，三十多年来一直画著漫画，是历经纸本漫画与网路漫画交替时代的大师。



吴允（Highlight孙东云 饰），以笔下的漫画以及帅气外貌一炮而红，开始上各大节目露脸，不过在为新作品努力时，便会专心致志创作。



申大陆（金道勋 饰），天才新人漫画家，参加NEON网漫夏令营被发掘，是个「极客」（比较不爱社交，总在家专注於自己的事的人）。具瑟雅（全慧妍 饰），画风细腻，和申大陆一样参加NEON网漫夏令营被发掘。



蹦米（河律莉 饰），NEON点击率排行第一的漫画家，本来是新手，一夕间成为业界Top。罗江南（林彻洙），代表作《九尾狐公主》，和张万哲与石智亨保持著长久合作的义气。另外还有一名新人作家，创作棒球漫画《Full Count》的李宇贞（张星允 饰）。



《今日的网漫》将接档《为何是吴秀才》於本月29日播出，好奇网路漫画职场的观众可别错过了！目前释出的预告都在表现温心眼中的奇幻漫画世界，不晓温心未来在职场有何挑战呢？



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