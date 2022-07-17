《非常律师禹英禑》「春日暖阳」崔秀妍是《机智医生生活》许善彬！还曾和姜泰伍、辛睿恩合作过独幕剧

看到「春日暖阳」那段，应该也有不少观众被感动了吧…

还记得在第5集，英禑与秀妍在员工餐厅用餐，提到「绰号」的事情吗？英禑向秀妍表示：「你就像春天的阳光。在法学院时，你都会告诉我教室位置、停课消息、考试范围变动，还会努力阻止同学们嘲笑我、骗我、排挤我。刚刚你还帮我打开瓶盖，又说员工餐厅有海苔饭卷就会通知我，你是很开朗、温暖、善良又温柔的人，所以你是春日暖阳崔秀妍。」字字句句包含真心，令人动容，秀妍本人当然也是热泪盈眶。

而这位「春日暖阳」崔秀妍，之前还曾出演过另一部话题作《机智医生生活》。她在剧中饰演神经外科研究医师「许善彬」，指导教授是蔡颂和（田美都 饰），男朋友则是龙硕民（文太裕 饰）。

河允景出生於1992年，曾出演过不少短篇电影和独立电影。电视剧的部分除上述两部，还有《推理女王2》、《最完美的离婚》、《前辈，那支口红不要涂》等，独幕剧则有《一记弹脑门对离别的影响》、《在办公室Share什么？》等。



特别的是，河允景和姜泰伍是「二搭」！上次两位演员一起合作《一记弹脑门对离别的影响》，河允景同时作为辛睿恩和姜泰伍的好友登场。该部作品描述一名男子因弹女朋友的脑门，而被她提出分手，无法接受分手的他的成长故事。姜泰伍在这部作品里的形象与《非常律师禹英禑》里的李浚浩完全不同，有兴趣的粉丝们可以看看哦～

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