在百货现场见到车银优本人后的网友反应：「又一次被神颜爆击心脏」、「现场看更震撼！」

网友忍不住抱怨说：「用一般相机拍车银优这件事有罪！」、「相机画素这么低，脸蛋却是超高画质～（换句话说他脸很精致）」

歌手兼演员的「脸蛋天才」车银优（男团ASTRO成员）昨天出席了首尔 IFC 百货（购物中心、Mall）的粉丝签名会，神颜般的完美脸庞再次成为了话题的焦点人物。

原PO分享了「今天用一般相机所拍摄的车银优」引发了热烈讨论，高挑身材身穿蓝色衬衫搭配白色长裤，简直就是完美的梦中情人，虽然很多粉丝都会稍微修图过后再上传心爱偶像的照片，但在一般路人居多的情况下，车银优依旧用颜值战胜了各种相机，掳获了现场市民们的心～。



网友留言：「我人就在现场，相机根本就拍不出他的美好」、「妈！今天我在百货看见了天使」、「身为男人看到他的脸都忍不住赞叹」、「本人比照片好看太多了！」、「必须要起诉这台相机，毁了车银优的颜值」、「下辈子投胎只要有这张脸就够了」、「现场看真的整个人都在发光」、「近距离看到他本人我整张嘴没闭起来过」

出处：https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&page=2&document_srl=2518782234

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻