Apink送郑恩地咖啡车放她「肌肉」照超搞笑，玉泽演留言她回：「我会追上前辈」

正在拍摄新剧《24小时健身俱乐部》的郑恩地，上周收到来自Apink队友（朴初珑、金南珠、尹普美、吴夏荣）送来的咖啡车，咖啡车相当「应景」。

咖啡车上装饰了郑恩地和相似的猫咪哏图的合成照，旁边写「这里那个是有名的肌肉美食店*吗？」另一张照片则是肌肉线条特别明显的郑恩地，文字写「导演……」、「恩地运动」、「别再让我做了……直接给我吧……」。（*按：韩语「美食店맛집」不一定真的是吃的店家，可以引申为形容「以……闻名的」）



郑恩地拍认证照说：「大家都在问『那是合成的吧？』不是合成的，没错，虽然大家都暂时忘了……我就是郑索尔*。谢谢成员们，但是成员们知道吗？我现在比那时候更强大唉……」还表示开始期待下一个送她咖啡车的会是谁。（*按：雷神索尔）



Apink成员们在底下留言之外，她的「郑索尔」强壮照也吸引合作过《Blind》（局外人）的2PM玉泽演：「不要再运动了（笑）。」还有合作《无理的前进》的辛载夏：「我都说要参加比赛了。」正和她一起合作《24小时健身俱乐部》扮演郑恩地所在俱乐部馆长的李浚荣也说：「多谢招待，会员。」郑恩地的回话也很好笑（见下图），还说要向玉泽演看齐（吓）！



▼如果恩地变这样还得了



郑恩地最近还亲自发了张肌肉照说：「增量与减量之间（天使）。」看她用狗头遮脸，今年和她合作《她的日与夜》的崔振赫调皮留言：「脸拍得很好看。」郑恩地大概又开始被他气到XD：「齁……又这样。」而辛载夏又来了：「好帅啊，真心的。」郑恩地回应：「我的生活……如果没有鸡怎么办……」似乎是呼应上一篇的「蛋白质」。



顺带一提，郑恩地收到Apink队友咖啡车的前一晚，还收到了《酒鬼都市女人们》金政植导演的咖啡车，咖啡车化用了她当时的角色「姜芝久」（芝久韩语同时是「地球」之意）写：「为地球上最美丽的恩地和BON FACTORY*加油。」郑恩地先前还收过李世荣的咖啡车‎，不晓得下个收到的咖啡车会来自谁呢？（*按：《酒都女》和《24小时健身俱乐部》都是BON FACTORY制作公司所制作）



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