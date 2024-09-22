足足等12年！韩流男团2PM成员JUN. K、尼坤与佑荣宣布12/7来台举办FANCON

超过4380个日子的等待，所有HOTTEST（官粉名）要全面苏醒了！即将号召大家用力大喊：「Don't stop can't stop（不可停止也不能停止）！」，一起随著音乐与舞步血脉喷张，情绪HIGH翻到划破天际！

韩流最强野兽团2PM成员JUN. K、尼坤（NICHKHUN）与佑荣（WOOYOUNG）三大神帅，正式宣布即将於12/7（六）於TICC台北国际会议中心举办「JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG（From 2PM）Fan-Con 2024 [ENWJ] in Taipei」，这也是2PM暌违12年后，以「团体」之姿现身，因此对每一位粉丝来说，更是弥足珍贵，2PM不但是经典、也是传奇，更是韩流K-POP乐坛史上占有一席地位的人气实力男团，因此得知即将再次来台北会粉丝的JUN. K、尼坤与佑荣，也难掩满心期待，除了要好好与所有的HOTTEST叙旧外，也期待届时有时间，能逛逛台北与品尝记忆中的道地美食小吃！







一直以来，2PM始终没忘记过每一位粉丝给予的厚爱与支持，他们也感性的说：「距离上次我们以团体来台北开唱，算算已经是12年前的事了，真的十分想念大家！当天我们会准备很丰富的舞台内容送给HOTTEST，我们已经开始期待那天的到来，希望大家能来相聚！」，成员除了有各自演艺行程，目前他们也已聚首进入全面准备期，届时在Fan-Con中，三大神帅将呈现最精湛、独领风骚的勾魂舞步不说，2PM一连串经典好歌也会唱好、唱满满足大家，当然，粉丝不妨也期盼哥哥若是兴致一来时，超惊喜的SOLO桥段或许有机会看到！当然互动极佳的2PM，也特别跟所有粉丝热情喊话：「希望当天我们在唱时，你们也一起跟著唱！」。







哥哥绝对都是真功夫！能唱、能舞、能演又能说，当然笑点也是一箩筐的2PM，十八般武艺可谓样样精通，全方位实力有目共睹，暌违12年，早是粉丝心中份量最重，最能见证与代表韩流驰骋各地的人气实力男团，更多「JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG（From 2PM）Fan-Con 2024 [ENWJ] in Taipei」活动详情，请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。

JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG (From 2PM) Fan-Con 2024 [ENWJ] in Taipei

演出日期：2024年12月07日（六）

入场时间：17：00（依现场实际情况而定）

演出时间：18：00

演出地点：TICC台北国际会议中心

演出地址：台北市信义区信义路五段一号

主办单位：SHOW Office Entertainment.co.ltd（主办保留活动异动之权利）

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