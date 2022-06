《流星》幸福落幕，众演员IG发表感想！孔星CP甜蜜贴脸照公开，柔娜也首PO与宰贤合照

好舍不得啊~看演员们的文字与照片,感受剧组气氛真的很好~♥

《流星》已在11日於韩国播出大结局,结局过后想必有许多观众很不舍吧?演员们也都是离情依依,快来看看他们在结局过陆续发表的感言吧!

吴寒星/李圣经 饰

「在饰演宣传组长的时候曾想:『如果不是对演员真心的热爱或是热情,是很难办到的。』从中感受到他们都是为了演员,帅气的给予支持的人们。能够诠释他们帅气的模样与帅气的心意,感到非常开心。」李圣经透过经纪公司发言。



孔太星/金永大 饰

「寒星和太星很幸福:) 真心感谢一直以来喜爱《流星》的所有人,谢谢:)」金永大没有说太多,不过释出了大结局中,孔太星和吴寒星甜甜的贴脸照了呢!(手刀收藏)



金永大所属经纪公司则发文:「孔太星成就这样长长久久过著幸福的生活♥ 展现了成长的模样,孔太星的HAPPY ENDING ✦」



姜有成/尹钟焄 饰

尹钟焄经纪公司发布最后的剧照,称姜有成「foxy」(拥有勾人魅力)又是「Kisser」呢!而尹钟焄在个人IG感性道:「感谢有那么好的礼物能和很好的人们一起工作。《流星》结束了,真心感谢喜爱这部作品的所有人。我会以好的面貌再次出现。我爱你们。」



朴浩英/金允慧 饰

金允慧透过经纪公司发言:「非常感谢喜爱且支持我们《流星》的人。因为过去7个月的拍摄感到很幸福,所以结束时很不舍得。能和可爱的浩英在一起,无比的高兴又开心。非常感谢在现场一直给予我们厚爱的李秀贤导演和编剧、工作人员,还有在某个地方努力流汗,坚实的Starforce家人还有浩英的演员们。」



曹喜悦/朴素珍 饰

「真的深爱过《流星》,感激之情很难用言语表达,大家都长久地留在了我的心里。我爱你们,谢谢大家。还有,在我心中永远的喜悦啊,我爱你。」



她也透过经纪公司说:「多亏大家对喜悦经历过的苦衷有所同感,让我度过了充满喜悦的两个月。以后也会继续支持在流星世界里辛苦的所有人,作为演员要感谢身边一直为我付出努力的人们。也希望观众朋友们一直健康幸福。」



都秀赫/李正信 饰

「遇到好的作品《流星》很幸福♥ 感谢大家的支持♥ 」李正信发布了多张剧照,虽然没说太多话,但留言区也很精彩XD。不是曾传绯闻的对象孔太星留言,而是姜有成留了言:「正信啊我爱你♥」



崔志勋/河道权 饰

河道权在结局当日发布了崔理事和Star Force职员们的合照,他说:「我认为好的作品,就是能和好的同事们抱著尊敬心态一同创作出来的作品。拍摄之前,同事们就互相信任且爱护彼此,好作品《流星》今天只剩下最后一集了,感谢。大家无论在哪都要健康,Fighting。」



他透过经纪公司发表:「拍摄期间充满了欢笑和幸福的回忆,是从一起出演的所有同僚演员、工作人员那里得到满满正能量和美好回忆之礼的作品。在《流星》中成为崔志勋理事的瞬间,每个拍摄现场都很轻松、疗愈,最重要的是,要对喜爱和支持《流星》的观众们表达深深的谢意。」



卞正烈/陈浩恩 饰

陈浩恩发布了杀青时收到的蛋糕照片,他说:「真心感谢大家一直以来对《流星》的喜爱!卞正烈现在要说再见了(挥手)Bye。」 而陈浩恩经纪公司如此祝福卞正烈:「卞正烈现在成为了资深经纪人,我们正烈以后只走升职之路吧! 」



韩大洙/金大坤 饰

「感谢大家喜爱《流星》!!!有了很好的回忆……现场都在笑~~和美好的人们一起度过了美好的时间!!!~~~」



他剧中的兄弟姜有成也跑来串门子了,尹钟焄留言:「韩大洙最佳演技。」,结果金大坤回覆:「以后没办法演更好了吗ㅋㅋㅋ」饰演刘归农的许圭亦留言:「辛苦了。」金大坤回应:「归农哥也辛苦了。」



姜时德/李承协 饰

「能成为《流星》的时德真的很幸福,一起辛苦的导演、工作人员们,谢谢你们。」



申炫承底下感性留言:「谢谢你成为我的室友,最棒的时德。」时德回应:「我也谢谢炫承。」



尹宰贤/申炫承 饰

「非常幸福的时间,和很好的人们在一起,受到了很多人的喜爱,能遇到宰贤真的很幸运。(多亏於此,现场照片都很可爱)谢谢大家喜爱《流星》。」



底下引来导演留言:「拿气球的那天辛苦了」申炫承先告白导演再说,并说自己拍气球的那天拍到气球都消气了。尹钟焄则留言:「我们宰贤要幸福地生活啊」,结果宰贤开始翻旧帐:「有成哥,我真的会好好生活的,但下一部《单恋的时间》要怎么办呢?」



陈柔娜/李施宇 饰

李施宇简单地发表「因《流星》幸福过,谢谢大家。」,不过因为首度发布与申炫承的双人照,让CP粉丝们很惊喜呢!



申炫承也留言喊了剧中对李施宇的爱称:「国民精灵辛苦了。」李施宇回覆:「宰贤,我们再见面吧!」



提醒观众们也别错过了李施宇经纪公司发布的结局剧照,陈柔娜婚纱照超级美!(敲碗剧组释出尹宰贤和陈柔娜的婚纱照啊!)



还有李秀贤导演的发文,她写道:「因为有这些美好的人,所有不确定性和缺点都烟消云散(uncertainty and inadequacy beat by, only by, ⁣ these beautiful people.⁣)。只一个人什么都不可能。」 演员们都纷纷在下方告白导演喊「我爱你」呢!



文末附上最后一支花絮!



