李圣经坦言「太高」难当音乐剧演员，花16年将以《阿拉丁》圆梦！开口就让成始璄点头

李圣经曾演唱《阿拉丁》主题曲一鸣惊人，外界才知道她除了是模特儿、演员之外还拥有一副好歌喉，她也曾透露从小就想当音乐剧演员，近日总算要圆梦，演的就是《阿拉丁》。

*先前报导回顾：

‎〈真的要当茉莉公主了？李圣经曾唱《阿拉丁》歌曲一鸣惊人，韩媒透露其音乐剧试镜成功〉‎

‎〈韩国《阿拉丁》音乐剧主演公开，有众所期待的李圣经！还有金俊秀、郑成华等〉‎

韩版《阿拉丁》音乐剧将在11月开演，李圣经将演出女主角「茉莉」（茉莉公主），和扮演「阿拉丁」的金俊秀等人合作。目前剧组正如火如荼排演并宣传，而李圣经上月中旬也到了歌手成始璄的YouTube节目，和MeloMance（金珉硕、郑东焕）共同以嘉宾身分闲聊并献唱几曲。



金珉硕因为正演出音乐剧戒酒中，但表示很幸福，便开启了短暂的音乐剧话题。李圣经透露自己梦想当音乐剧演员已有16年，在成为演员之前是模特儿，从来没想过能完成梦想，「身高太高了」。成始璄：「太高了所以被剔除？要俯视对手演员？」李圣经笑说「应该是吧」，不过说现在成为演员后自然会有邀约。



李圣经很快就证明了自己是「音乐剧迷」，随口就能唱出金珉硕正在演的《冥城》一小段剧，还献唱最喜爱音乐剧《邦妮和克莱德》中的歌曲〈How 'Bout a Dance?〉。成始璄对李圣经的演唱有高度评价，不时和金珉硕对视表达李圣经唱得多好，也称赞：「第一次听到圣经唱歌的人会很惊讶，不会觉得她是唱歌很好听的演员，而是一名身兼演员的歌手。」



▼完整影片（1:04提到身高阻碍当音乐剧演员；20:24李圣经唱朴志胤〈幻想〉，30:51〈How 'Bout a Dance?〉；34:16与成始璄合唱〈Come What May〉）



李圣经将演出的《阿拉丁》将在11月22日首演，搭档演员是徐坰秀（饰演阿拉丁）和郑成华（饰演神灯精灵）等人，后续也有和金俊秀、朴刚贤搭档的场次，官方目前已释出多支宣传影片。顺带一提，李圣经身高175公分，徐坰秀187公分，金俊秀和朴刚贤也都有178公分，李圣经应该不需要特别「俯视」对手演员XD。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻