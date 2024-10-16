【韩网热门】今年播出的电视剧里哪位男主是你的最爱？网友：找到了人生男主

2024年已经进入10月，今年已播出了不少好看的韩剧，theqoo网友总结了这些作品的男主们，你最喜欢哪个呢？

1. 《泪之女王》白贤佑/金秀贤



2. 《夜晚开的花》朴秀浩/李钟元



3. 《背著善宰跑》柳善宰/边佑锡



4. 《联结》张在京/池晟



5. 《因为不想吃亏》金志旭/金永大



6. 《白雪公主非死不可》高正宇/卞约汉



7.《美好世界》权善律/车银优



8.《虽然不是英雄》福归拄/张基龙



9. 《搜查班长1958》朴英闲/李帝勋



10. 《陪玩的女人》徐持焕/严泰九



11. 《来自地狱的法官》韩多温/ 金宰永



12. 《是偶然吗》姜厚英/蔡钟协



13. 《和我老公结婚吧》刘志赫/罗人友



14. 《妈妈朋友的儿子》崔承效/丁海寅



15. 《好搭档》郑宇镇/金准韩



16.《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》文车民/李浚荣



韩国网友评论：

1. 善宰呀，一开始就是他

2. 1 、4、 15、 16

3. 我只看过《夜晚开的花》，所以无法比较

4. 善宰和多温

5. 白贤佑

6. 刘志赫部长，男神

7. 这里没有，我超爱泰尚（《京城生物》男主/朴叙俊）

8. 柳善宰、白贤佑、刘志赫，年度最爱

9. 柳善宰，柳纯爱战神，率疯者

10. 金秀贤！白贤佑！

11. 柳善宰，韩多温！柳善宰，韩多温

12. 颜值、演技、角色，三者合一的只有白贤佑

13. 2，这剧非常好看

14. 边佑锡、金永大、张基龙

15. 我更注重题材，卞约汉和车银优，因为他俩而幸福

16. 柳善宰，不仅是今年最爱，而是我的人生男主

17. 李钟元、边佑锡、金准韩

18. 姜厚英！！！！！

19. 还有《重组家庭》金山河，黄寅烨

20. 我爱朴班长

21. 8888888888888888888888

22. 只看广告就知道肯定是善宰啊

23. 柳善宰，你是我的星星

24. 文车民，又可爱又性感

原文：https://theqoo.net/square/3444803491

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