【韩网热门】今年播出的电视剧里哪位男主是你的最爱？网友：找到了人生男主

2024年已经进入10月，今年已播出了不少好看的韩剧，theqoo网友总结了这些作品的男主们，你最喜欢哪个呢？
韩国网友评论：
1. 善宰呀，一开始就是他
2. 1 、4、 15、 16
3. 我只看过《夜晚开的花》，所以无法比较
4. 善宰和多温
5. 白贤佑
6. 刘志赫部长，男神
7. 这里没有，我超爱泰尚（《京城生物》男主/朴叙俊）
8. 柳善宰、白贤佑、刘志赫，年度最爱
9. 柳善宰，柳纯爱战神，率疯者
10. 金秀贤！白贤佑！
11. 柳善宰，韩多温！柳善宰，韩多温
12. 颜值、演技、角色，三者合一的只有白贤佑
13. 2，这剧非常好看
14. 边佑锡、金永大、张基龙
15. 我更注重题材，卞约汉和车银优，因为他俩而幸福
16. 柳善宰，不仅是今年最爱，而是我的人生男主
17. 李钟元、边佑锡、金准韩
18. 姜厚英！！！！！
19. 还有《重组家庭》金山河，黄寅烨
20. 我爱朴班长
21. 8888888888888888888888
22. 只看广告就知道肯定是善宰啊
23. 柳善宰，你是我的星星
24. 文车民，又可爱又性感
原文：https://theqoo.net/square/3444803491
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻