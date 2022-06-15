《流星》幸福落幕，眾演員IG發表感想！孔星CP甜蜜貼臉照公開，柔娜也首PO與宰賢合照

好捨不得啊～看演員們的文字與照片，感受劇組氣氛真的很好～♥

《流星》已在11日於韓國播出大結局，結局過後想必有許多觀眾很不捨吧？演員們也都是離情依依，快來看看他們在結局過陸續發表的感言吧！

吳寒星／李聖經 飾

「在飾演宣傳組長的時候曾想：『如果不是對演員真心的熱愛或是熱情，是很難辦到的。』從中感受到他們都是為了演員，帥氣的給予支持的人們。能夠詮釋他們帥氣的模樣與帥氣的心意，感到非常開心。」李聖經透過經紀公司發言。



孔太星／金永大 飾

「寒星和太星很幸福:) 真心感謝一直以來喜愛《流星》的所有人，謝謝:)」金永大沒有說太多，不過釋出了大結局中，孔太星和吳寒星甜甜的貼臉照了呢！（手刀收藏）



金永大所屬經紀公司則發文：「孔太星成就這樣長長久久過著幸福的生活♥ 展現了成長的模樣，孔太星的HAPPY ENDING ✦」



姜有成／尹鐘焄 飾

尹鐘焄經紀公司發布最後的劇照，稱姜有成「foxy」（擁有勾人魅力）又是「Kisser」呢！而尹鐘焄在個人IG感性道：「感謝有那麼好的禮物能和很好的人們一起工作。《流星》結束了，真心感謝喜愛這部作品的所有人。我會以好的面貌再次出現。我愛你們。」



朴浩英／金允慧 飾

金允慧透過經紀公司發言：「非常感謝喜愛且支持我們《流星》的人。因為過去7個月的拍攝感到很幸福，所以結束時很不捨得。能和可愛的浩英在一起，無比的高興又開心。非常感謝在現場一直給予我們厚愛的李秀賢導演和編劇、工作人員，還有在某個地方努力流汗，堅實的Starforce家人還有浩英的演員們。」



曹喜悅／朴素珍 飾

「真的深愛過《流星》，感激之情很難用言語表達，大家都長久地留在了我的心裡。我愛你們，謝謝大家。還有，在我心中永遠的喜悅啊，我愛你。」



她也透過經紀公司說：「多虧大家對喜悅經歷過的苦衷有所同感，讓我度過了充滿喜悅的兩個月。以後也會繼續支持在流星世界裡辛苦的所有人，作為演員要感謝身邊一直為我付出努力的人們。也希望觀眾朋友們一直健康幸福。」



都秀赫／李正信 飾

「遇到好的作品《流星》很幸福♥ 感謝大家的支持♥ 」李正信發布了多張劇照，雖然沒說太多話，但留言區也很精彩XD。不是曾傳緋聞的對象孔太星留言，而是姜有成留了言：「正信啊我愛你♥」



崔志勳／河道權 飾

河道權在結局當日發布了崔理事和Star Force職員們的合照，他說：「我認為好的作品，就是能和好的同事們抱著尊敬心態一同創作出來的作品。拍攝之前，同事們就互相信任且愛護彼此，好作品《流星》今天只剩下最後一集了，感謝。大家無論在哪都要健康，Fighting。」



他透過經紀公司發表：「拍攝期間充滿了歡笑和幸福的回憶，是從一起出演的所有同僚演員、工作人員那裡得到滿滿正能量和美好回憶之禮的作品。在《流星》中成為崔志勳理事的瞬間，每個拍攝現場都很輕鬆、療癒，最重要的是，要對喜愛和支持《流星》的觀眾們表達深深的謝意。」



卞正烈／陳浩恩 飾

陳浩恩發布了殺青時收到的蛋糕照片，他說：「真心感謝大家一直以來對《流星》的喜愛！卞正烈現在要說再見了（揮手）Bye。」 而陳浩恩經紀公司如此祝福卞正烈：「卞正烈現在成為了資深經紀人，我們正烈以後只走升職之路吧！ 」



韓大洙／金大坤 飾

「感謝大家喜愛《流星》！！！有了很好的回憶……現場都在笑～～和美好的人們一起度過了美好的時間！！！～～～」



他劇中的兄弟姜有成也跑來串門子了，尹鐘焄留言：「韓大洙最佳演技。」，結果金大坤回覆：「以後沒辦法演更好了嗎ㅋㅋㅋ」飾演劉歸農的許圭亦留言：「辛苦了。」金大坤回應：「歸農哥也辛苦了。」



姜時德／李承協 飾

「能成為《流星》的時德真的很幸福，一起辛苦的導演、工作人員們，謝謝你們。」



申炫承底下感性留言：「謝謝你成為我的室友，最棒的時德。」時德回應：「我也謝謝炫承。」



尹宰賢／申炫承 飾

「非常幸福的時間，和很好的人們在一起，受到了很多人的喜愛，能遇到宰賢真的很幸運。（多虧於此，現場照片都很可愛）謝謝大家喜愛《流星》。」



底下引來導演留言：「拿氣球的那天辛苦了」申炫承先告白導演再說，並說自己拍氣球的那天拍到氣球都消氣了。尹鐘焄則留言：「我們宰賢要幸福地生活啊」，結果宰賢開始翻舊帳：「有成哥，我真的會好好生活的，但下一部《單戀的時間》要怎麼辦呢？」



陳柔娜／李施宇 飾

李施宇簡單地發表「因《流星》幸福過，謝謝大家。」，不過因為首度發布與申炫承的雙人照，讓CP粉絲們很驚喜呢！



申炫承也留言喊了劇中對李施宇的愛稱：「國民精靈辛苦了。」李施宇回覆：「宰賢，我們再見面吧！」



提醒觀眾們也別錯過了李施宇經紀公司發布的結局劇照，陳柔娜婚紗照超級美！（敲碗劇組釋出尹宰賢和陳柔娜的婚紗照啊！）



還有李秀賢導演的發文，她寫道：「因為有這些美好的人，所有不確定性和缺點都煙消雲散（uncertainty and inadequacy beat by, only by, ⁣ these beautiful people.⁣）。只一個人什麼都不可能。」 演員們都紛紛在下方告白導演喊「我愛你」呢！



文末附上最後一支花絮！



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