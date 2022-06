《流星》幸福落幕，眾演員IG發表感想！孔星CP甜蜜貼臉照公開，柔娜也首PO與宰賢合照

好捨不得啊~看演員們的文字與照片,感受劇組氣氛真的很好~♥

《流星》已在11日於韓國播出大結局,結局過後想必有許多觀眾很不捨吧?演員們也都是離情依依,快來看看他們在結局過陸續發表的感言吧!

吳寒星/李聖經 飾

「在飾演宣傳組長的時候曾想:『如果不是對演員真心的熱愛或是熱情,是很難辦到的。』從中感受到他們都是為了演員,帥氣的給予支持的人們。能夠詮釋他們帥氣的模樣與帥氣的心意,感到非常開心。」李聖經透過經紀公司發言。



孔太星/金永大 飾

「寒星和太星很幸福:) 真心感謝一直以來喜愛《流星》的所有人,謝謝:)」金永大沒有說太多,不過釋出了大結局中,孔太星和吳寒星甜甜的貼臉照了呢!(手刀收藏)



金永大所屬經紀公司則發文:「孔太星成就這樣長長久久過著幸福的生活♥ 展現了成長的模樣,孔太星的HAPPY ENDING ✦」



姜有成/尹鐘焄 飾

尹鐘焄經紀公司發布最後的劇照,稱姜有成「foxy」(擁有勾人魅力)又是「Kisser」呢!而尹鐘焄在個人IG感性道:「感謝有那麼好的禮物能和很好的人們一起工作。《流星》結束了,真心感謝喜愛這部作品的所有人。我會以好的面貌再次出現。我愛你們。」



朴浩英/金允慧 飾

金允慧透過經紀公司發言:「非常感謝喜愛且支持我們《流星》的人。因為過去7個月的拍攝感到很幸福,所以結束時很不捨得。能和可愛的浩英在一起,無比的高興又開心。非常感謝在現場一直給予我們厚愛的李秀賢導演和編劇、工作人員,還有在某個地方努力流汗,堅實的Starforce家人還有浩英的演員們。」



曹喜悅/朴素珍 飾

「真的深愛過《流星》,感激之情很難用言語表達,大家都長久地留在了我的心裡。我愛你們,謝謝大家。還有,在我心中永遠的喜悅啊,我愛你。」



她也透過經紀公司說:「多虧大家對喜悅經歷過的苦衷有所同感,讓我度過了充滿喜悅的兩個月。以後也會繼續支持在流星世界裡辛苦的所有人,作為演員要感謝身邊一直為我付出努力的人們。也希望觀眾朋友們一直健康幸福。」



都秀赫/李正信 飾

「遇到好的作品《流星》很幸福♥ 感謝大家的支持♥ 」李正信發布了多張劇照,雖然沒說太多話,但留言區也很精彩XD。不是曾傳緋聞的對象孔太星留言,而是姜有成留了言:「正信啊我愛你♥」



崔志勳/河道權 飾

河道權在結局當日發布了崔理事和Star Force職員們的合照,他說:「我認為好的作品,就是能和好的同事們抱著尊敬心態一同創作出來的作品。拍攝之前,同事們就互相信任且愛護彼此,好作品《流星》今天只剩下最後一集了,感謝。大家無論在哪都要健康,Fighting。」



他透過經紀公司發表:「拍攝期間充滿了歡笑和幸福的回憶,是從一起出演的所有同僚演員、工作人員那裡得到滿滿正能量和美好回憶之禮的作品。在《流星》中成為崔志勳理事的瞬間,每個拍攝現場都很輕鬆、療癒,最重要的是,要對喜愛和支持《流星》的觀眾們表達深深的謝意。」



卞正烈/陳浩恩 飾

陳浩恩發布了殺青時收到的蛋糕照片,他說:「真心感謝大家一直以來對《流星》的喜愛!卞正烈現在要說再見了(揮手)Bye。」 而陳浩恩經紀公司如此祝福卞正烈:「卞正烈現在成為了資深經紀人,我們正烈以後只走升職之路吧! 」



韓大洙/金大坤 飾

「感謝大家喜愛《流星》!!!有了很好的回憶……現場都在笑~~和美好的人們一起度過了美好的時間!!!~~~」



他劇中的兄弟姜有成也跑來串門子了,尹鐘焄留言:「韓大洙最佳演技。」,結果金大坤回覆:「以後沒辦法演更好了嗎ㅋㅋㅋ」飾演劉歸農的許圭亦留言:「辛苦了。」金大坤回應:「歸農哥也辛苦了。」



姜時德/李承協 飾

「能成為《流星》的時德真的很幸福,一起辛苦的導演、工作人員們,謝謝你們。」



申炫承底下感性留言:「謝謝你成為我的室友,最棒的時德。」時德回應:「我也謝謝炫承。」



尹宰賢/申炫承 飾

「非常幸福的時間,和很好的人們在一起,受到了很多人的喜愛,能遇到宰賢真的很幸運。(多虧於此,現場照片都很可愛)謝謝大家喜愛《流星》。」



底下引來導演留言:「拿氣球的那天辛苦了」申炫承先告白導演再說,並說自己拍氣球的那天拍到氣球都消氣了。尹鐘焄則留言:「我們宰賢要幸福地生活啊」,結果宰賢開始翻舊帳:「有成哥,我真的會好好生活的,但下一部《單戀的時間》要怎麼辦呢?」



陳柔娜/李施宇 飾

李施宇簡單地發表「因《流星》幸福過,謝謝大家。」,不過因為首度發布與申炫承的雙人照,讓CP粉絲們很驚喜呢!



申炫承也留言喊了劇中對李施宇的愛稱:「國民精靈辛苦了。」李施宇回覆:「宰賢,我們再見面吧!」



提醒觀眾們也別錯過了李施宇經紀公司發布的結局劇照,陳柔娜婚紗照超級美!(敲碗劇組釋出尹宰賢和陳柔娜的婚紗照啊!)



還有李秀賢導演的發文,她寫道:「因為有這些美好的人,所有不確定性和缺點都煙消雲散(uncertainty and inadequacy beat by, only by, ⁣ these beautiful people.⁣)。只一個人什麼都不可能。」 演員們都紛紛在下方告白導演喊「我愛你」呢!



文末附上最後一支花絮!



