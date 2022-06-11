BTS防弹少年团新歌《Yet To Come》MV满满催泪彩蛋、粉丝看哭！公开不到两天突破5000万观看人次～

防弹少年团一路走来、始终如一，9年来不停奔跑的痕迹，全部浓缩在这部MV之中，看了好感动啊！！！TAT

最新消息，人气男团 BTS 防弹少年团推出的新歌《Yet To Come》MV 目前已突破5000万观看人次，昨天中午公开的曲子，仅仅花了13个小时就达成目标，预估明天就能冲破一亿。



▼《Yet To Come》MV：



而新歌里也饱含著满满的彩蛋，在ARMY（粉丝名）们欣赏的过程中，不时看见熟悉的场景，让人惹不住热泪盈眶。



像是《春日》、《血汗泪》、《RUN》、《I NEED U》、《Just One Day》、《No More Dream》…等等的一些经典POSE跟场景，都一再勾起粉丝们的满满回忆。



他们也曾经说过：「和粉丝们在一起，沙漠也能变成大海。」以及最新这首歌的经典歌词：「你和我最好的时刻尚未到来。」我们会不断向著未来前进，一直唱下去。



▼网友剪辑MV彩蛋：



大家觉得 BTS 的新歌如何呢～？欢迎留言分享！

PS：新歌真的很棒，个人最爱《春日》跟《Just One Day》画面都放进去了，好感动～！！！

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