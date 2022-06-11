【有片】李洪基为朴信惠♥崔泰俊婚礼唱祝歌：「现场勘比颁奖典礼，还为排在后头的D.O.缓解紧张情绪」

李洪基的口才真的很厉害！只是几句话，就把当天的情形一五一十地表现出来～

上月（5月）31日，经纪公司「S.A.L.T娱乐」表示，旗下演员朴信惠於当日在首尔某家医院产下男孩，母子均安。而在本周三（8日）播出的MBC综艺节目《黄金渔场－Radio Star》中，李洪基也分享了今年（2022年）参加两位好友、朴信惠与崔泰俊的婚礼现场。

李洪基表示，和朴信惠、崔泰俊夫妇都是好友。他与妈妈一起出席婚礼，因为三人均为童星出身，所以妈妈们也都很熟识。李洪基在当天演唱电视剧《继承者们》的OST《话说》作为祝歌，他形容当天的婚礼阵仗为「颁奖典礼」，超多明星出席！

李洪基是第一位唱祝歌的人，而都敬秀（EXO D.O.）排在第二（曾和朴信惠合作电影《我的麻烦老哥》）。在准备祝歌的时候，他往后一看，发现D.O.紧张地发抖。为了安慰D.O.，李洪基努力地唱完祝歌。有趣的是，和朴信惠合作《继承者们》的李敏镐当天也有出席，但现在站在朴信惠身旁的是崔泰俊，画面相当奇妙。

而李洪基刚退伍时，也曾出演《RS》，并以「介绍都敬秀近况的人」活跃於节目。因为D.O.不使用SNS，曾和他一起服过兵役而有了交情的李洪基，自然成为粉丝们的「询问对象」，常常收到粉丝们问候D.O.的讯息。

上一段节目提到「都敬秀在朴信惠的婚礼唱祝歌」，MC们要李洪基再追加D.O.的近况。李洪基透露，刚结束作品拍摄的D.O.和他一起打了高尔夫球，两人甚至还打赌：「若是洪基哥上了7次课可以赢我，就送一套哥喜欢的高尔夫球服。」结果出炉，李洪基赢了！D.O.则表示，因为最近都在拍戏，所以疏於练习了。

目前，李洪基是所属社「FNC娱乐」的名誉理事，全都是因为出演了《RS》。现在的他要为练习生上声乐课，还要为公司的形象作宣传，公司也有给薪水。李洪基还悄悄抱怨：「（薪水）比我想像的少，扣掉保险和税金，我们公司的理事拿这么少吗？」引发在场的人们哈哈大笑。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻