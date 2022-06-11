BTS防彈少年團新歌《Yet To Come》MV滿滿催淚彩蛋、粉絲看哭！公開不到兩天突破5000萬觀看人次～

防彈少年團一路走來、始終如一，9年來不停奔跑的痕跡，全部濃縮在這部MV之中，看了好感動啊！！！TAT

最新消息，人氣男團 BTS 防彈少年團推出的新歌《Yet To Come》MV 目前已突破5000萬觀看人次，昨天中午公開的曲子，僅僅花了13個小時就達成目標，預估明天就能衝破一億。



▼《Yet To Come》MV：



而新歌裡也飽含著滿滿的彩蛋，在ARMY（粉絲名）們欣賞的過程中，不時看見熟悉的場景，讓人惹不住熱淚盈眶。



像是《春日》、《血汗淚》、《RUN》、《I NEED U》、《Just One Day》、《No More Dream》…等等的一些經典POSE跟場景，都一再勾起粉絲們的滿滿回憶。



他們也曾經說過：「和粉絲們在一起，沙漠也能變成大海。」以及最新這首歌的經典歌詞：「你和我最好的時刻尚未到來。」我們會不斷向著未來前進，一直唱下去。



▼網友剪輯MV彩蛋：



大家覺得 BTS 的新歌如何呢～？歡迎留言分享！

PS：新歌真的很棒，個人最愛《春日》跟《Just One Day》畫面都放進去了，好感動～！！！

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞